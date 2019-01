Plasticopruimingsproject Ocean Cleanup ligt stil

Na minder dan drie maanden opereren in de Stille Oceaan ligt het plasticafvalvangerproject The Ocean Cleanup stil.

De Ocean Cleanup is een drijvende installatie die afval uit de Stille Oceaan wil halen. Het project, naar een idee van de Nederlander Boyan Slat (24), werd in het voorjaar van 2018 met veel bombarie gepresenteerd. Slat haalde voor het project meer dan 40 miljoen euro en werd gelauwerd met een prijs van de Verenigde Naties. In september werd het toestel te water werd gelaten.