Plasticvanger op weg naar 's werelds grootste plasticsoep

De eerste plasticvanger van de Nederlandse uitvinder Boyan Slat is met succes vanuit de baai van San Francisco naar open zee gesleept.

Zaterdag, op de mooiste dag van deze zomer in San Francisco, deed Boyan Slat, het Nederlandse brein achter 'The Ocean Cleanup', zijn eerste plasticvanger uitgeleide. De jonge Nederlander, die de wereldzeeën van plastic wil bevrijden, werd er als een rockster onthaald door cameraploegen en journalisten van over de hele wereld.

De 24-jarige Slat en zijn organisatie, The Ocean Cleanup, hebben vijf jaar gewerkt aan de plasticvanger. Het idee om plastic met lange armen uit de oceanen te vissen deed hij op als 16-jarige scholier, tijdens het snorkelen.

Schermvullende weergave Boyan Slat, de bezieler van The Ocean Cleanup, werd onthaald als een rockster in San Francisco ©EPA

De plasticvanger - een zwarte buis met een vangnet van 600 meter - werd onder de Golden Gate brug getrokken, door een forse sleepboot die het systeem over zeven weken moet afmeren op 2.200 kilometer van de kust, richting Hawaii. Daar ligt de Great Pacific Garbage Patch, de grootste drijvende vuilnisbelt van plastic op aarde. Goed voor 80.000 ton, evenveel als in de vier andere forse concentraties bij mekaar.

Twee keer zo groot als Texas

De drijvende vuilnisbelt is twee keer zo groot als Texas. Er liggen 1.800 miljard stuks plastic in. Er zijn zestig plasticvangers van 600 meter nodig om binnen vijf jaar de helft van de troep aan land te brengen voor recycling (in Europa). Maar er luidt ook kritiek. Met de huidige technische kennis kunnen de plastic deeltjes die kleiner zijn dan een centimeter helaas nog niet (allemaal) uit zee worden gehaald. En het zijn net de kleinste deeltjes die het gevaarlijkst zijn, want die komen via vissen het eerst in de menselijke voedselketen. Het goede nieuws is dat het weghalen van grotere stukken plastic voorkomt dat die in zee uiteenvallen in micro-deeltjes. Deze eersteling van The Ocean Cleanup moet nieuwe inzichten opleveren in het vangen van de allerkleinste stukjes plastic.

'De komende maanden moet blijken of het allemaal wel echt werkt' Boyan Slat

Verwachtingen temperen

Slat zelf liet ook niet na de verwachtingen te temperen. Alles mag 300 keer zijn getest met (kleinere) modellen, er mogen zes tests op zee zijn uitgevoerd en talloze computersimulaties, dat geeft geen garantie voor wat nu in het groot staat te gebeuren. Daarom zijn de komende maanden zeker ook voor Slat en zijn team van 85 medewerkers nog erg spannend.

'Ik heb gemengde gevoelens vandaag', zei bedenker Boyan Slat zaterdag, bij de zeegang van zijn eerste echte plasticvanger. 'Dit is echt een mijlpaal, maar de komende maanden moet het wel allemaal blijken te werken.' De komende weken wordt er daarom zo'n 450 kilometer van de kust toch nog maar eens proefgedraaid. Is de buis in een U-vorm te krijgen en te houden? Verplaatst de buis zich sneller dan het plastic? Komen de kleine stukjes ook in de matten die onder de buis hangen? En overleeft het hele systeem in golven van 13 meter hoog?

Slat zei het niet, maar een ander wezenlijk punt van zorg is het effect dat de 'vanger' heeft op dieren. Om dat allemaal van dichtbij in de gaten te houden, vaart nu een tiental mensen, deels van Slat's 'The Ocean Cleanup' en deels onafhankelijke observatoren, met de sleepboot mee naar de vuilnisbelt.

Slat wil in 2040 90% van alle plasticsoep aan wal gebracht hebben.

Filantropen vangen

De voorbije jaren heeft 'The Ocean Cleanup' meer dan 30 miljoen euro opgehaald, vooral bij grote bedrijven en rijke mensen. Nederlandse bedrijven als Boskalis en DSM stellen ook kennis en producten ter beschikking, de Scandinavische transporteur Maersk sponsort de sleepboot. Als over een maand of zes blijkt dat alles naar wens werkt, wordt vrijwel een zekere opnieuw beroep gedaan op geldschieters.