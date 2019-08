Plasticvanger van 100 meter houdt Antwerpse haven proper

Dat meldt Gazet van Antwerpen. Momenteel zet de haven al een boot - de Condor - en zogeheten haventornado's - ploegen die speciale ruimacties doen - in om allerhande afval uit het water te halen.

Jaarlijks wordt er zo'n 100 ton uit de dokken opgevist, waaronder helmen, houten balken, wikkelfolie, flesjes, plastic korrels enzovoort. Vanaf november steekt een plasticvanger een handje toe. Die krijgt een plek in het Doeldok waar door de wind heel wat afval samentroept.

Ponton

De plasticvanger is voorzien van een ponton van 3 op 10 meter en krijgt een arm van 100 meter die tot anderhalve meter onder water hangt. Het afval wordt naar een opvangmond aan het ponton gedreven. Een kraanwagen kan de opvangbakken met een capaciteit van 8 kubieke meter eenvoudig uit de plasticvanger tillen. De bedoeling is dat dat een keer per kwartaal gebeurt.