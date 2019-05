Portugezen aan boord in Belgisch windpark op zee

Energias de Portugal gaat samen met Engie windactiviteiten ontwikkelen. Het Portugese energiebedrijf verwerft zo een minderheidsbelang in het Belgische offshore windmolenpark Seamade.

De Franse energiereus Engie en het Portugese Energias de Portugal (EDP) gaan samen windparken op zee ontwikkelen en uitbaten. De twee energiebedrijven hebben een protocolakkoord bereikt voor de oprichting van een joint venture voor offshore projecten. Dat maakten ze dinsdag bekend in een persbericht. Beide bedrijven verwerven de helft van de aandelen in de gezamenlijke vennootschap waarvan de naam nog niet bekend is en die tegen eind dit jaar klaar moet zijn.