'Potentieel catastrofale orkaan' keldert olieproductie in Golf van Mexico

De olie- en gasbedrijven in de Golf hebben hun productie fors teruggeschroefd en hun personeel geëvacueerd.

De orkaan Michael, die woensdag rond 18 uur in Florida aan land ging, heeft een grote impact op de offshore energieproductie in de Golf van Mexico. Amerikaanse producenten als Anadarko, BHP Billiton, BP en Chevron verminderden woensdag de productie van olie met 40 procent en die van gas met 28 procent. Ook dinsdag werd minder olie en gas geproduceerd omdat de bedrijven een deel van het personeel van de boorplatformen evacueerden.

De impact op de Amerikaanse olieprijs bleef beperkt. Die daalde woensdag licht, onder meer omdat de productie in de Golf van Mexico aan belang inboet in vergelijking met die van de Amerikaanse schalievelden op het vasteland.

Levensgevaarlijke stormvloed

Michael is intussen een orkaan van categorie 4 geworden, de op één na hoogste categorie. Hij kan 'potentieel catastrofaal' zijn, zegt het National Hurricane Center. Het Amerikaanse orkaancentrum waarschuwt voor een levensgevaarlijke stormvloed met golven tot 5 meter hoog en voor windsnelheden tot 230 kilometer per uur.

Rick Scott, de gouverneur van Florida, had het over 'de meest vernietigende orkaan in een eeuw'. Hij riep zijn inwoners op dekking te zoeken. Eerder kondigde de Amerikaanse president Donald Trump de noodtoestand af.