Provincie Limburg weigert vergunning voor gascentrale

De Duitse energiereus RWE mag van de provincie geen gascentrale bouwen in Dilsen Stokkem. Het recente ‘Stikstofarrest’ vormt een struikelblok voor het project dat de sluiting van de kerncentrales moest opvangen.

Nadat eerder al een gascentrale in Wallonië op vergunningsproblemen was gestoten, botst nu ook het eerste project in Vlaanderen op bezwaren. De Limburgse deputatie heeft beslist geen vergunning toe te staan voor de bouw van een grote nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale in Dilsen-Stokkem. Dat maakte ze donderdag bekend in een persbericht. Het project voldoet niet aan de stedenbouwkundige voorschriften en ook de stikstofuitstoot kan problemen opleveren voor het nabijgelegen natuurpark Hoge Kempen.

1.225 bezwaren De Limburgse deputatie ontving 1.225 bezwaren tegen de geplande gascentrale in Dilsem-Stokkem.

Hoewel de projectontwikkelaar, het Duitse energiebedrijf RWE, nog in beroep kan gaan bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), is de geweigerde vergunning een zware tegenslag.

Tijdens het openbaar onderzoek ontving de Limburgse deputatie 1.225 bezwaren met bezorgdheden over de ligging, de CO 2 -uitstoot en de impact van de extra stikstofuitstoot voor de nabijgelegen natuur. De Limburgse deputatie laat weten in haar beslissing het negatieve advies te volgen van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie die het dossier eerder beoordeeld had.

Slecht nieuws voor kernuitstap

Voor de federale regering betekent de geweigerde vergunning slecht nieuws. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) rekent op de bouw van nieuwe gascentrales om de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Vijf van de zeven kerncentrales in België gaan hoe dan ook dicht tegen 2025 en de regering wil ook de twee jongste centrales - Doel 4 en Tihange 3 - tegen dan stilleggen. Ze werkt aan een subsidiemechanisme (CRM) dat tijdig moet leiden tot de bouw van nieuwe productiecapaciteit, vooral in de vorm van gascentrales.