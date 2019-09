Qatarese energieminister ontkent link met Belgische gascentrales

De Qatarese minister van Energie Saad Sherida Al-Kaabi ontkent dat zijn land ooit contact heeft gehad met BTK, de mysterieuze investeerder die in ons land vier gascentrales wilde bouwen.

Tijdens een ontmoeting met federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) heeft haar Qatarese collega het laatste restje geloofwaardigheid weggenomen van het project om met steun uit Qatar vier gascentrales te bouwen in ons land. Al-Kaabi verzekerde Marghem dat er nooit contact is geweest tussen Qatar en de mysterieuze projectontwikkelaar BTK.

Al van bij het begin doken vraagtekens op over de geloofwaardigheid van de zogenaamde miljardeninvestering.

BTK claimde in mei een mirakeloplossing voor het Belgische energievraagstuk. Met steun uit Qatar zou de projectontwikkelaar vanuit Luxemburg 2,5 miljard euro investeren in de bouw van vier gascentrales in ons land, twee in Vilvoorde en twee in Langerlo. Maar al gauw doken grote vraagtekens op over de geloofwaardigheid van de zogenaamde miljardeninvestering. De vennootschappen en fondsen van de investeerder bleken onvindbaar, het Qatarese gasbedrijf Qatargas ontkende iets te maken te hebben met het project en de beloofde verkoop van de sites in Vilvoorde en Langerlo ging niet door.

Aardgas

Marghem ontmoette de Qatarese minister van Energie maandag tijdens de ondertekening van een contract voor de levering van vloeibaar aardgas uit Qatar in de Fluxys-terminal in Zeebrugge. Al-Kaabi is naast energieminister van het gasrijke emiraat ook CEO en voorzitter van Qatar Petroleum, het staatsbedrijf dat met Fluxys een contract sloot van 1 miljard euro.