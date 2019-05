Qatargas ontkent elke rol in Belgisch gasproject

Het Qatarese gasbedrijf Qatargas ontkent zijn betrokkenheid in het miljardenproject voor de bouw van vier gascentrales in Vilvoorde en Langerlo. Marc Segers, de Belgische trekker achter het project, blijft beweren dat de Qatarezen het project mee financieren.

Het project kon enkele weken rekenen op heel wat belangstelling van media en politiek, omdat het een mirakeloplossing beloofde voor het stroomtekort dat dreigt te ontstaan na de geplande sluiting van de kerncentrales in 2025. Het project wordt gedragen door Marc Segers, de operationeel directeur van BTK. Dat is een vermogensbeheerder in handen van Segers en drie andere personen die 12 miljard euro aan activa zou beheren, waaronder een investeringsfonds van Qatar. Zo zou ook Qatargas betrokken zijn bij het project.

Qatargas noemt de beweringen van Segers dat het gasbedrijf mee achter het project zit, 'onjuist en misleidend'.

Segers, een Belgische ingenieur die vroeger nog voor de bouwgroep Besix actief was en in Qatar woont is ook de voorzitter van EG Luxemburg, een nieuw energiebedrijf dat de gascentrales zou gaan bouwen en uitbaten.

Via die ingewikkelde constructie zouden de gascentrales - prijskaartje: 2,5 miljard euro - grotendeels gefinancierd worden. De vier gascentrales zouden goed zijn voor in totaal 3.500 megawatt aan stroom. EG Luxembourg zou de sites van Vilvoorde, waar nu al een oude gascentrale staat, en Langerlo kopen.

Ontkenning

Maar nu doet het staatsbedrijf Qatargas, dat nu al een deel van het gas levert dat we in Belgiƫ verbruiken via de lng-terminal van Fluxys in Zeebrugge, twijfels rijzen over het project. Op haar website ontkent Qatargas ook maar iets te maken te hebben met het project van BTK en Segers. Het noemt de beweringen van Segers dat Qatargas mee achter het project zit, 'onjuist en misleidend'.

Segers zou naar eigen zeggen niet rechtstreeks in contact staan met de Qatarese geldschieters. Dat zou verklaren waarom Qatar mogelijks nooit gehoord heeft van BTK of van hem als persoon.

Gevraagd naar een reactie op het bericht, houdt Segers vol dat Qatargas wel degelijk deel uit van het hele gasproject. Hijzelf zou evenwel niet rechtstreeks in contact staan met de Qatarese geldschieters. Dat zou volgens hem verklaren waarom Qatar mogelijks nooit gehoord heeft van BTK of van hem als persoon.

Bovendien, zo stelt hij, zijn alle documenten voor de aankoop van de sites van Vilvoorde en Langerlo getekend. 'Vanaf 2022, wanneer de eerste gascentrale in dienst wordt genomen, zal Qatargas onze enige leverancier zijn van gas, via de haven van Zeebrugge', stelt Segers. Meer details wil hij niet kwijt, 'omwille van vertrouwelijkheid'.

Twijfels