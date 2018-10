RWE herstart immense gascentrale vlakbij Belgische grens

Zowel deze winter als bij de effectieve kernuitstap in 2025 dreigt er een energietekort in ons land. RWE maakt bekend te willen inspelen op die situatie door zijn immense gascentrale op een tiental kilometers van de Belgische grens uit de mottenballen te halen.

Het neemt de gascentrale Claus C, die met een vermogen van 1.304 megawatt drie miljoen huishoudens kan beleveren, weer in gebruik. Ter vergelijking: de grootste kerncentrale van ons land, Tihange 3, heeft een capaciteit van 1.045 megawatt. De centrale lag al sinds 2014 stil, toen ze als gevolg van overcapaciteit en instorting van de energieprijzen de deuren dicht deed. Om de centrale aan te sluiten op het Belgische net moet er wel nog een kabel tussen de centrale en de Belgische grens worden getrokken.

Koppeling

Ons land stevent deze winter af op een energietekort, omdat liefst zes van de zeven kerncentrales in ons land eruit liggen door onderhoud of herstellingswerken. Het is niet uitgesloten dat in de strengere wintermaanden het afschakelplan, waarbij delen van het land van het net moeten worden gehaald, geactiveerd wordt.