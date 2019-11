Rabobank en Shell strijden om energiebedrijf Eneco

Het energiebedrijf Eneco is nu nog in handen van 44 Nederlandse gemeenten, maar wordt geprivatiseerd. De deal, die minstens 3 miljard euro zou opleveren, moet tegen kerstmis rond zijn.

Deze week moesten de laatste bieders hun bindend overnamebod indienen. Volgens de krant De Telegraaf zijn Shell en Rabobank de enige serieuze overblijvende kandidaten. Shell vormt een consortium met de pensioenbelegger PGGM. Rabobank werkt samen met het Amerikaanse investeringsfonds KKR. Beide bedrijven willen via de overname van het groenestroombedrijf Eneco hun duurzaamheid verbeteren.

Het Japanse Mitsubishi is volgens De Telegraaf slechts een outsider. Van de vierde kandidaat die eerder bekend raakte, de Australische infrastructuurbelegger Macquarie, is blijkbaar geen sprake meer. Macquarie verkocht in maart zijn belang van 36 procent in Brussels Airport voor 2,2 miljard euro aan een consortium van het Nederlandse pensioenfonds APG, de Australische investeerder QIC en de verzekeraar Swiss Life.