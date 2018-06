Rampscenario's bij twaalf energieleveranciers afgewend

‘Geen enkele klant komt zonder elektriciteit te zitten’, stellen ze. Sinds maandagavond vonden crisisvergaderingen plaats over financiële problemen bij Anode. Gevreesd werd dat die heel wat andere spelers, zoals Mega en Octa+, in de sector konden besmetten.

Anode is een onbekend bedrijf met een cruciale rol achter de schermen. Het is een zogenaamde ARP of evenwichtsverantwoordelijke. Die garandeert de hoogspanningsnetbeheerder Elia dat er op elk kwartier van de dag voldoende stroom op het net wordt gezet voor het verbruik van de klanten. Grote stroomleveranciers als Engie Electrabel staan zelf in voor dat evenwicht, maar kleine spelers besteden die complexe zaak uit. Anode is in Vlaanderen de evenwichtsverantwoordelijke voor twaalf stroomleveranciers, vooral kleinere prijsbrekers.