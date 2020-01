Recordaantal Vlamingen verandert van energieleverancier

Het aantal gezinnen en professionele klanten dat naar een beter of goedkoper energiecontract op zoek gaat , zit al jaren in de lift. 2019 was zowel voor stroom als gas een recordjaar, blijkt uit cijfers die de Vlaamse energieregulator VREG dinsdag publiceerde.

Voor elektriciteit wisselde vorig jaar 25,8 procent van de klanten van leverancier. Dat is fors meer dan in het vorige recordjaar 2018, toen 20,6 procent van de gezinnen en bedrijven een switch maakte. Voor aardgas koos 28,5 procent voor een andere leverancier, een stijging van 5,9 procentpunten tegenover het vorige recordjaar 2016.

Prijsvergelijkers

Tot tien jaar geleden was de energiemarkt in Vlaanderen nagenoeg bevroren, met jaarlijks hoogstens 6 procent van de klanten die van leverancier wisselden. Maar sindsdien werd een overstap veel eenvoudiger en nam het aantal leverancierswissels stelselmatig toe.

Nadat in 2018 eerst de stroomleverancier Belpower over de kop was gegaan, volgde de dienstverlener Anode, die achter de schermen de stroominkoop van tal van leveranciers regelde. In het zog daarvan gaven ook de leveranciers Enovos, Comfort Energy, Energy People en Zeno er de brui aan. Hun klantenportefeuille werd overgenomen door de snelgroeiende Luikse prijsbreker Mega.