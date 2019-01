Recordaantal gezinnen wisselde van elektriciteitsleverancier

Meer dan een op de vijf gezinnen en kleine bedrijven in Vlaanderen is vorig jaar overgestapt naar een andere elektriciteitsleverancier, een nieuw record.

Dat meldt de Vlaamse energieregulator VREG. In totaal kozen 707.360 gezinnen en kleine bedrijven vorig jaar voor een andere elektriciteitsleverancier, goed voor 20,63 procent van het totale aantal aansluitingen. Dat is meer dan in het vorige recordjaar in 2016 (20,06%).