Recordmaand voor stroomproductie zonnepanelen

Nooit produceerden zonnepanelen in België meer zonne-energie dan in juli. 2018 is ook aardig op weg een recordjaar te worden, blijkt uit een rondvraag van De Tijd. En dat is een goede zaak voor de eigenaars van zonnepanelen.

De productie wordt in de eerste plaats bepaald door de hoeveelheid zonneschijn. ‘Sinds 1981 was er alleen in juli 2006 nog meer zonneschijn dan dit jaar’, stelt het KMI vast. Maar het zonnepanelentijdperk in België begon pas na 2006. ‘Juli 2018 is zonder discussie de beste maand ooit voor de eigenaars van zonnepanelen’, zegt Iwein Goigne, directeur bij Eneco Solar, met 215 installaties op industriële daken en 260.000 panelen de grootste speler van het land.

De piekproductie levert een particuliere eigenaar al snel enkele tientallen euro’s op in 2018.

‘Gemeten tot maandagochtend zaten we in juli al aan 15 procent meer zonne-instraling dan het gemiddelde van de voorbije jaren. Als het iets meer had geregend, had dat nog meer kunnen zijn. Nu bleef ook meer stof op de zonnepanelen liggen’, zegt Goigne.

2018 is op weg een recordjaar te worden. Mei was uitzonderlijk goed en ook de tweede helft van juni was meer dan behoorlijk. Voor de eerste zeven maanden van het jaar zit Eneco Solar aan een 10 tot 12 procent hogere ‘zonne-instraling’ dan het gemiddelde van de voorbije jaren. In vergelijking met 2017, ook een zonnig jaar, gaat het om een toename met 3,5 procent. Augustus zal bepalen of 2018 het jaarrecord breekt. De zomer is cruciaal voor de productie van zonne-energie. Van april tot en met september wordt bijna 80 procent van de productie gehaald.

De piekproductie is goed nieuws voor de eigenaars van zonnepanelen. Ze halen sneller dan verwacht hun volgende groenestroomcertificaat. Wie nog minder produceert dan hij verbruikt, ziet ook zijn elektriciteitsfactuur dalen. Het gaat snel om enkele tientallen euro’s voor een particulier op jaarbasis.