Recordprijzen rodium leveren Umicore hogere winst op

De recordprijzen die betaald worden voor het edelmetaal rodium zijn een zegen voor de recyclagetak van Umicore. De groep verhoogt daarom haar prognoses voor dit jaar.

Begin november kondigde Umicore aan dat voor heel 2020 werd gerekend op een aangepaste bedrijfswinst van 465 miljoen tot 490 miljoen euro. Nu wordt die prognose opgetrokken tot 530 miljoen euro. Dat betekent dat Umicore afstevent op een bedrijfswinst die 4 procent hoger ligt dan de 509 miljoen euro van 2019.

De verbeterde prestatie is voor een flink deel te danken aan de boomende recyclagetak. In de reyclagefabriek in Hoboken haalt Umicore metalen en edelmetalen uit afgedankte elektronica en schroot.

Prijs meer dan verdubbeld

Een van die edelmetalen is rodium dat dit jaar ongekende prijzen laat optekenen. Voor een kilo van het zeldzame, zilverkleurig edelmetaal werd begin dit jaar zowat 188.400 euro betaald. Intussen is de prijs opgelopen tot 470.000 euro voor diezelfde kilo. In vergelijking met begin november, toen Umicore zijn winstverwachtingen aanpaste, is de prijs met bijna 70.000 euro per kilo gestegen.

De recordprijzen voor rodium zijn te wijten aan de steeds strengere emissienormen. Rodium is een essentiële component bij de uitlaatzuivering van wagens. Het metaal is uiterst geschikt om stikstof uit uitlaatgassen te filteren, wat het bijzonder gegeerd maakt bij autoproducenten.

Maar niet alleen rodium laten Umicore zweven. Ook voor andere (edel)metalen die uit recyclage worden gehaald, zitten de prijzen in de lift.

Daarnaast profiteert de Catalysis & Recycling-tak van Umicore ook van het herstel van de auto-industrie. Het herstel is het meest uitgesproken in China en Europa. Voorts is een deel van de achterstand die werd veroorzaakt door productieverstoringen in de eerste helft van het jaar weggewerkt.

