Recordproductie aan zonne-energie in eerste zes maanden

De combinatie van veel zon en meer geïnstalleerde zonnepanelen leidde in het eerste halfjaar tot 6 procent meer zonnestroomproductie.

De totale productie van alle Belgische zonnepanelen steeg het voorbije halfjaar van 1.773 naar 1.880 gigawattuur, blijkt uit cijfers van de netwerkbeheerder Elia die De Tijd kon inkijken.

Juni was de derde beste maand ooit met een productie van 504 gigawattuur aan zonne-energie. Alleen in juli 2018 (555 gigawattuur) en mei 2018 (517 gigawattuur) lag de productie van Belgische zonnepanelen nog hoger.

Zonnig jaar

2019 is tot nu toe een vrij zonnig jaar. 'We produceerden de eerste zes maanden van dit jaar 5 procent meer dan normaal', stelt Iwein Goigne, directeur bij Eneco Solar, de specialist van installaties op industriële daken.

+15% Extra vermogen De stijging heeft vooral te maken met een toename van het aantal zonnedaken. In 2018 kwam er in Vlaanderen alleen al 232 megawatt (+15 procent) geïnstalleerd vermogen bij.

Het zonnige weer van de voorbije dagen heeft zijn invloed gehad. 'In juni was het zelfs 12 procent meer dan we hadden verwacht', zegt Goigne.

Dat is ook goed nieuws voor de private eigenaars van zonnepanelen. Zij ontvangen niet alleen meer elektriciteit, maar ook meer groenestroomcertificaten. Een zonnig jaar kan enkele tientallen euro's extra opleveren dan een middelmatig jaar.

Capaciteit

Ondanks de extreem goede maand juni was de eerste jaarhelft van 2019 geen recordperiode voor het aantal uren zon. In de eerste helft van 2018 was er nog meer zonneschijn, maar dat was een uitzonderlijk jaar.

Sinds begin 2018 is er nog heel wat extra capaciteit geïnstalleerd. Bart Claeys Ode Belgium

De stijging van de totale productie uit zonnepanelen heeft te maken met een toename van het aantal zonnedaken. In 2018 kwam er in Vlaanderen alleen al 232 megawatt (+15 procent) geïnstalleerd vermogen bij, blijkt uit cijfers van het Vlaams Energie Agentschap. In totaal is er in Vlaanderen 2.764 megawatt aan zonnepanelen.