De federale regering heeft donderdag de veilingcriteria afgeklopt voor de concessie van een nieuw windpark in de Noordzee. Ontwikkelaars kunnen een prijsgarantie krijgen van maximaal 95 euro per megawattuur stroom. Dat is een stuk meer dan wat Engie bekwam voor de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3.