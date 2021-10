Regering mikt op verdriedubbeling windenergie op zee

In plaats van 4,4 gigawatt wil de regering De Croo de capaciteit van de Belgische windparken op zee tegen 2030 uitbreiden tot 5,8 gigawatt. Grotere turbines moeten het mogelijk meer stroom op te wekken.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en haar collega bevoegd voor de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kregen vrijdag op de ministerraad de toestemming om de lat voor windenergie op zee een stuk hoger te leggen. Bij de toekenning van concessies voor windparken in de Prinses Elisabethzone, die in de tweede helft van het decennium ontwikkeld zal worden, voorziet de regering ruimte voor grotere turbines. In plaats van 2,2 gigawatt (GW), moet de tweede Belgische offshore-zone plaats bieden voor 3,2 tot 3,5 GW bijkomende capaciteit.

‘Dankzij de aansluiting op het energie-eiland en grotere windmolens tot 17 MW kunnen we de capaciteit in de Noordzee uitbreiden’, zegt Van der Straeten. ‘We verdriedubbelen bijna onze capaciteit tot in totaal 5,8 GW, goed voor 25 procent van de totale elektriciteitsproductie. Zo maken we van onze Noordzee een duurzame energiecentrale. Dat is goed voor de natuur en goed voor de factuur.’

De acht bestaande Belgische windparken, die samen de eerste offshore zone vormen, hebben momenteel een vermogen van 2,2 GW en kunnen omgerekend 2,2 miljoen gezinnen van stroom voorzien. Lang werd ervan uitgegaan dat met de ontwikkeling van de tweede zone tegen 2030 de totale Belgische capaciteit zou verdubbelen tot maximaal 4,4 GW. Daarmee zou de volledige ruimte voor windenergie in de Belgische Noordzee zijn volgebouwd.

Maar de federale regering liet onderzoeken of op diezelfde oppervlakte niet meer mogelijk was. Ze rekent daarbij op de nieuwste technologische ontwikkelingen met almaar grotere en efficiëntere turbines. Terwijl in de eerste zone nog windmolens gebouwd werden van 3,3 tot 9,5 MW per stuk, zijn er intussen giganten op de markt met een vermogen van 15 tot 17 megawatt. Die evolutie moet het mogelijk maken om meer energie op te wekken in de Belgische Noordzee.

Tot 30 procent van Belgisch stroomverbruik

Afhankelijk van hoe de concessies lopen, mikt de regering tegen 2030 op 5,4 à 5,8 GW windcapaciteit. Daarmee zou op momenten met ideale windomstandigheden bijna evenveel energie kunnen worden geproduceerd in de Noordzee als vandaag door alle zeven de Belgische kerncentrales samen (5,9 GW).

In het maximale scenario zullen de Belgische windparken tegen 2030 jaarlijks 25 terrawattuur (TWh) groene stroom produceren. Dat is 25 tot 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik in België en genoeg om alle Belgische gezinnen van stroom te voorzien.

Rendementsverlies

Op een beperkte oppervlakte meer windcapaciteit bouwen, is niet zonder gevolgen. De grotere turbines zullen meer wind van elkaar afvangen en de federale energiewaakhond CREG berekende al dat daardoor de totale kostprijs per opgewekte kilowattuur met 5 procent zal toenemen. Voor de regering is het rendementsverlies niet onoverkomelijk en wordt het gecompenseerd door de grotere totale stroomproductie die met de modernste turbines gerealiseerd kan worden.

Cruciaal in de plannen is de bouw van een energie-eiland in de Prinses Elisabethzone, waar de stroom van de verschillende parken gebundeld zal worden om die gezamenlijk aan land te brengen. Het artificiële betonnen eiland moet voorkomen dat ieder park afzonderlijke dure kabels naar land moet trekken en biedt ook kansen om aansluitingen te voorzien met buurlanden. Op momenten dat de windparken niet draaien, kunnen diezelfde kabels dan benut worden om stroom uit te wisselen met pakweg het VK.

Uitbreiding elektriciteitsnet

De regering wil vanaf midden 2023 de concessies veilen voor de bouw van de nieuwe windparken en acht de kans groot dat investeerders zonder subsidies de sprong willen wagen. Het energie-eiland zou tegen midden 2026 klaar moeten zijn om dan vanaf begin 2027 stapsgewijs de nieuwe parken aan te sluiten.

De grote bottleneck in dat verhaal is de versterking van het elektriciteitsnet om de windenergie landinwaarts te krijgen. Om tot 3,5 GW extra capaciteit te kunnen absorberen is er een extra hoogspanningskabel nodig, Ventilus, dwars doorheen West-Vlaanderen en een extra lijn, Boucle Du Hainaut, doorheen Henegouwen. De hoogspanningsnetbeheerder Elia hoopt eind 2023 te kunnen starten met de werken voor Ventilus, maar de investering van een half miljard euro stuit op verzet van verschillende actiegroepen, net zoals het Waalse project. Veel zal ervan afhangen of Vlaanderen en Wallonië tijdig de nodige vergunningen afleveren.

Klimaattop

Voor de regering De Croo is de hogere ambitie voor offshore wind een belangrijk signaal in de aanloop naar de VN-klimaattop in Glasgow eind deze maand. Ten opzichte van de eerdere doelstelling om 2,2 GW te bouwen in de tweede windparkzone, betekent de aangescherpte ambitie een bijkomende besparing van net geen 2 miljoen ton CO 2 per jaar.