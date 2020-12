Regering opent strijd tegen slapende energiecontracten

1 miljoen Belgische gezinnen betalen meer dan 500 euro per jaar te veel aan energiefacturen. De energiewaakhond CREG en de regering willen die dure slapende energiecontracten aan banden leggen.

Wie regelmatig van energieleverancier verandert, kan honderden euro’s per jaar uitsparen. De federale energiewaakhond becijferde dat 1 miljoen gezinnen meer dan 500 euro per jaar te veel betalen omdat ze niet op zoek gaan naar een goedkoper energiecontract. Dat maakte directielid Laurent Jacquet dinsdag bekend tijdens een persconferentie.

In 2020 daalden de totale elektriciteitsprijzen voor gezinnen met 10 procent en de gemiddelde aardgasprijzen lagen zelfs 26 procent lager dan de jaren voordien. ‘Maar veel gezinnen profiteren niet van die prijsdalingen omdat ze met hun dure contracten uit het verleden blijven zitten’, zegt Jacquet. ‘Ze wisselen nooit van leverancier, of als ze wisselen kiezen ze voor de duurste contracten in de markt. Belgen wisselen wel almaar vaker van leverancier, maar ze maken niet altijd de optimale keuze. De algemene voorwaarden en clausules van contracten zijn bijzonder complex en soms moeilijk te vergelijken.’

Slapende contracten

Vooral de slapende energiecontracten zijn een doorn in het oog van de CREG, die erover moet waken dat er voldoende concurrentie is op de energiemarkt. Meer dan 900.000 gezinnen, goed voor 18 procent van de huishoudens, is sinds de liberalisering van de markt in 2007 nog nooit van elektriciteitscontract veranderd. Ze hangen vaak vast aan zeer dure contracten die automatisch elk jaar verlengd worden. Voor gas veranderde 13 procent van de huishoudens nog nooit van contract.

-26% aardgasprijzen Voor gezinnen daalden de aardgasprijzen dit jaar met 26 procent, maar velen profiteren niet van die daling omdat ze hun energiecontracten niet vernieuwen.

De regering geeft gehoor aan de bezorgdheid van de CREG en wil afrekenen met de slapende energiecontracten. De ministers van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) hebben daarom maandag verschillende CEO’s van energieleveranciers ontvangen. De bedrijfsleiders hebben de opdracht gekregen in de loop van januari met een voorstel te komen over hoe ze de problematiek van slapende contracten kunnen aanpakken.

Verdoken verbrekingsvergoeding

De Creg heeft daarvoor al verschillende pistes uitgewerkt. Zo stelt de regulator voor om een wettelijke limiet in te voeren zodat de slapende contracten niet langer automatisch verlengd kunnen worden. Consumenten zouden dan na verloop van tijd moeten overschakelen op een nieuw actief contract in de markt.

De algemene voorwaarden en clausules van contracten zijn bijzonder complex en soms moeilijk te vergelijken. Laurent Jacquet Directielid CREG

Ook de toenemende praktijk waarbij gezinnen een vaste jaarvergoeding moeten betalen aan hun energieleverancier wil de CREG inperken. Bij sommige leveranciers betalen klanten enkel voor de stroom en de gas die ze afnemen, maar anderen rekenen een vaste vergoeding aan van soms enkele honderden euro’s per jaar. Een klant die dan na een jaar en een maand van leverancier wil veranderen, moet dan toch voor het tweede jaar die volledige vaste vergoeding betalen. De Creg stelt voor om een einde te maken aan die praktijk, die vaak samenkomt met forse kortingen in het eerste jaar om klanten te lokken. De CREG wil dat de vaste vergoeding verrekend wordt pro rata van het aantal maanden dat een consument effectief klant is, zodat het geen verdoken verbrekingsvergoeding wordt.