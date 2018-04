Regering verdubbelt windmolens in Noordzee

De federale ministerraad beslist vandaag over een forse uitbreiding van de windmolenzone voor de kust van Zeebrugge. Dat zegt staatsecretaris voor Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) aan de VRT.

Ons land beschikt nu al over een windmolenzone van 225 vierkante kilometer in de Noordzee, waar 230 windmolens staan. Tegen 2020 zal dat project voltooid zijn, met in totaal 433 windmolens.