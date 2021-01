Renewi investeert 40 miljoen als recyclage duw in de rug krijgt

Het Brits-Nederlandse Renewi is in ons land de marktleider voor afvalrecyclage.

De afvalverwerker Renewi staat klaar om 40 miljoen euro te investeren in drie nieuwe Vlaamse afvalsorteerinstallaties, maar wacht op een duidelijke regels. 'We willen naar een meer circulaire economie gaan, maar er zijn te veel belanghebbenden die lobbyen voor het tegenovergestelde.'

In de Europese Green Deal zet de Commissie ook in op het verminderen van het gebruik van grondstoffen om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar omdat concrete afdwingbare doelstellingen voor het hergebruik van materialen uitblijven, gebeurt er te weinig, klinkt het bij de Brits-Nederlandse milieugroep Renewi, de marktleider in ons land.

'De economie is wereldwijd slechts voor 8,6 procent circulair. In Noordwest-Europa spelen we een voortrekkersrol en doen we het met 20 procent beter, maar er is nog een hele weg te gaan naar een circulaire economie. Er wordt te veel afgewacht', vindt CEO Otto de Bont.

Hij vindt dat grote fabrikanten te voorzichtig zijn om gerecycleerde materialen te gebruiken. 'Ze willen dat die 100 procent hetzelfde zijn als nieuwe grondstoffen en ook nog eens goedkoper. Dat lukt natuurlijk bijna nooit. Nieuwe grondstoffen zijn gemakkelijker te gebruiken in een productieproces, maar we investeren wel in een betere sortering en schoonmaak om de kwaliteit van gerecycleerde materialen te verhogen.'

Compromis

Het zou helpen als fabrikanten op zoek gaan naar compromissen en een ander design, vindt de afvalverwerker. Neem een plastic onderdeel van 2 millimeter dik waarvoor enkel nieuwe kunststof uit de fabriek in aanmerking komt. 'Als je 3 millimeter neemt, komt ook gerecycleerd plastic in aanmerking.'

Om de fabrikanten aan te sporen zouden er strenge normen moeten komen, zoals een regel dat minstens 30 procent gerecycleerde materialen moeten worden gebruikt. 'Vergelijk het met de autosector. De steeds strengere uitstootnormen dwongen constructeurs om serieus naar de elektrische wagens te kijken', zegt de Bont.

Afvaloverschot

Sinds China besliste minder afval in te voeren, zit Europa met structurele overschotten van laagwaardige kwaliteit van papier, plastic en metaal. Doordat de vraag te laag is, wordt te veel van dat afval verbrand.

Een verbod op het storten en verbranden van matrassen deed de recyclage van de grond komen. Wim Geens Directeur Renewi Belgium

Renewi zegt dat het verschilt van andere spelers in de sector - privébedrijven en intercommunales - die vaak botsende belangen hebben in afvalverbrandingsinstallaties. 'In Nederland leidde een forse verhoging van de heffingen op afvalverbranding ertoe dat recyclage interessanter werd. In ons land deed een verbod op het storten en verbranden van matrassen de recyclage van de grond komen', zegt Wim Geens, de directeur van Renewi Belgium.

Om de recyclagegraad te verhogen zijn dus strengere regels rond hergebruik en verbranding nodig. Het bedrijf wil 40 miljoen euro investeren om bedrijfsafval beter te kunnen sorteren. 'Sorteren aan de bron is de beste garantie op goed materiaal, maar dat lukt niet overal. Daarom is nasortering ook nodig', zegt Geens.

Concreet heeft Renewi plannen om op zijn site in Puurs en twee andere locaties in Vlaanderen jaarlijks 315.000 ton industrieel restafval veel fijner te selecteren. 'We willen wel rechtszekerheid om die investering te kunnen terugverdienen', zegt Geens. Dat betekent dat er voldoende vraag moet zijn naar die gerecycleerde materialen en dat de installaties gecertificeerd kunnen worden als 'best beschikbare technologie'.