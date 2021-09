Renewi pompt 60 miljoen euro in recyclagefabrieken

Renewi investeert 60 miljoen euro in recyclagefabrieken. De afvalverwerker bereidt zich zo voor op de strengere Vlaamse recyclage-eisen die vanaf 2023 van kracht worden.

De nieuwe sorteerlijnen van Renewi (voorheen Van Gansewinkel) komen bij twee bestaande installaties voor afvalverwerking, in Gent en in Puurs. Over de derde plek wordt nu nog onderhandeld, maar vast staat dat die ook in Vlaanderen komt.

De investering is een rechtstreeks gevolg van nieuwe Vlaamse regels die ertoe moeten bijdragen dat meer bedrijfsafval gerecycleerd wordt. Bedrijven moeten hun afval perfect gescheiden aanbieden, maar sinds 1 september moeten verwerkers dat afval controleren en nog verder uitsplitsen in 24 soorten. De regeling wordt geleidelijk ingevoerd om vanaf 2023 volledig in te gaan.

In Vlaanderen wordt jaarlijks zo'n 1,5 miljoen ton bedrijfsafval geproduceerd. De nieuwe Vlaamse richtlijn moet dat afval met minstens 15 procent verminderen, door het percentage gerecycleerd afval op te drijven. De drie nieuwe sorteerlijnen zullen jaarlijks bijna 400.000 ton bedrijfsafval kunnen verwerken.

Slag in het water

Renewi is de grootste verwerker van bedrijfsafval in ons land en heeft zelf als doelstelling tegen 2025 minstens 75 procent van het afval dat het binnenkrijgt te recycleren. Tegen 2030 moet het dan mogelijk zijn volledig circulair te werken, waardoor geen recycleerbaar bedrijfsafval meer in ovens verbrand hoeft te worden. 'Maar dan moeten de producenten van bijvoorbeeld plastics ook actief meewerken', zegt de directeur van Renewi in België, Mark Thys.

Als we merken dat een klant zijn afval niet goed gescheiden aanbiedt, moeten we daar een officiële waarschuwing voor geven en die klant afstoten als er geen verbetering is. Mark Thys Directeur Renewi België

Maar Thys maakt zich zorgen dat die nieuwe regels een slag in het water zullen blijken. 'Als wij merken dat een klant zijn afval niet goed gescheiden aanbiedt, moeten we daar een officiële waarschuwing voor geven en die klant afstoten als er geen verbetering is. Daarvoor is handhaving cruciaal en het betekent dat afvalbedrijven die een oogje dichtknijpen niet moeiteloos mogen wegkomen. Dat is geen eerlijke concurrentie: zo kunnen wij onze investering ook niet terugverdienen.'

Matrassen

De nieuwe sorteerlijnen staan los van de plannen die Renewi heeft om drie aparte recyclagefabrieken voor matrassen te bouwen. Die zijn door hun omvang en het aantal jaarlijks afgedankte exemplaren (900.000 in België) in hun eentje al goed voor 8 tot 9 procent van het afval dat we jaarlijks samen produceren.

Matrassen belanden vaak nog in de verbrandingsoven, maar moeten nu in hoog tempo worden gerecycleerd. Tegen 2025 moet al 65 procent van de matrassen selectief worden ingezameld, vanaf 2030 moet 75 procent van de matrasmaterialen hergebruikt of gerecycleerd worden. Met de bouw van drie fabrieken is een investering van 21 tot 30 miljoen euro gemoeid.

Wallonië

Ondertussen zet Renewi zich schrap voor het ruimen van het puin na de verwoestende overstromingen in Wallonië in juli. De Waalse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het opruimen van de drie centrale plekken waar tienduizenden tonnen overstromingsafval bijeengebracht zijn.

Schermvullende weergave Op de ongebruikte snelweg A601 bij Juprelle ligt over een lengte van 8 kilometer overstromingsafval tijdelijk opgeslagen. ©AFP

In totaal is er - inclusief de 40.000 tot 50.000 autowrakken - ongeveer 1,5 miljoen ton overstromingsafval. Dat is evenveel als gewoonlijk in negen maanden in Wallonië wordt geproduceerd. Tegen volgende week donderdag moeten alle kandidaten hun offerte voor het opruimen van dat puin indienen. De Waalse overheid rekent erop dat al het afval in negen maanden kan zijn opgeruimd, maar Thys vindt dat wel heel ambitieus en verwijst naar Duitsland. Daar gaat de overheid ervan uit dat anderhalf tot twee jaar nodig is om al het overstromingspuin te verwerken.