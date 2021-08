Renewi-topman bepleit CO₂-taks voor plastic

Net zoals voor staal zou de EU ook een CO₂-grensbelasting moeten invoeren voor plastics. Dat vindt Otto De Bont, de CEO van afvalverwerker Renewi. Plastic recycleren wordt dan aantrekkelijker.

Producenten van staal, ijzer, aluminium, mest, cement en elektriciteit zullen binnenkort een CO 2 -grensbelasting moeten betalen als ze hun producten willen invoeren op de Europese markt. De Europese Commissie wil vermijden dat bedrijven uit pakweg Azië of de VS een concurrentieel voordeel hebben ten opzichte van producenten binnen Europa, die voor iedere ton CO 2 die ze uitstoten emissierechten moeten aankopen. Met de grensbelasting wil Europa een gelijk speelveld garanderen, zodat productie niet wegtrekt naar landen buiten Europa die het minder nauw nemen met hun klimaatimpact.

Het plan, dat deel uitmaakt van het ambitieuze Fit for 55-klimaatpakket van EU-klimaatchef Frans Timmermans, zou vanaf 2023 beginnen proef te draaien. Vanaf 2026 kan dan een volwaardig koolstofgrenscorrectiemechanisme (CBAM) in voege treden voor metalen, cement en elektriciteit. Daarna zou stelselmatig de gratis verstrekking van emissierechten in het European trading system (ETS) aan industriële partijen worden afgebouwd, een systeem dat nu nog bestaat om te vermijden dat Europese producenten worden weggeconcurreerd door meer vervuilende spelers van buiten de EU.

Recyclage stimuleren

‘De komst van een CO 2 -grensbelasting is een zeer goede zaak, maar ze zou nog verder moeten gaan’, zegt Otto De Bont, de topman van afvalverwerker Renewi, in een gesprek met De Tijd. Renewi, dat ontstond uit de fusie van Van Gansewinkel en Shanks, is met 2.000 vuilniswagens, waarvan 700 in België, de grootste ophaler en verwerker van commercieel afval in de Benelux. Onder het motto ‘afval bestaat niet’ maakte het bedrijf van recyclage zijn speerpunt, maar niet voor iedere afvalstroom is het evident om hergebruik rendabel te krijgen.

‘Voor recyclagebedrijven zoals het onze is het belangrijk dat de volledige kosten van de milieuschade verrekend worden in de werkelijke prijzen’, zegt De Bont. ‘Met een faire prijs, die producenten betalen voor de milieuschade die hun producten veroorzaken, maak je recyclage van grondstoffen concurrentiëler. Een Europese CO 2 -grenstaks kan daarbij een belangrijke rol spelen. Bepaalde stromen waarvoor recyclage vandaag niet rendabel is, zouden dan wel hergebruikt kunnen worden omdat je een eerlijkere vergelijking krijgt.’

Vooral voor plastic zou een CO 2 -taks volgens Renewi een goede zaak zijn. ‘Plastic wordt gemaakt uit olie, een proces bij hoge temperaturen waarbij grote hoeveelheden CO 2 vrijkomen’, zegt De Bont. ‘Ik snap niet waarom er geen koolstofgrenstaks op geheven gaat worden zoals bij staal. Grote fabrikanten uit Azië en het Midden-Oosten overspoelen nu de Europese markt met gigantische volumes plastic korreltjes, terwijl de recyclage van plastic nog minimaal is.’

Als je de recyclage van plastic verder wil stimuleren zou je de werkelijke kosten van de CO 2 -impact moeten verrekenen, vindt De Bont. ‘Met een grensbelasting zou nieuw primair plastic in Europa duurder worden’, zegt hij. ‘Secundair gerecycleerd plastic zoals wij dat maken wordt dan concurrentiëler. Die verschuiving zou fair zijn. Je laat de producenten meebetalen voor de vervuiling die ze veroorzaken.’

Biomassa uit Canada

Renewi heeft de kwestie al aangekaart bij Europees commissaris Frans Timmermans en in Belgische en Nederlandse diplomatieke kringen. De afvalverwerker ijvert er ook voor dat houtpellets worden opgenomen in de lijst van producten met een Europese koolstofgrensbelasting.

