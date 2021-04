Resilux gaat aan de slag met bioplastics

Resilux gaat de komende jaren bioplastic verwerken in zijn petflessen. Het heeft daarvoor een akkoord gesloten met het Nederlandse Avantium.

Avantium is van plan tegen 2023 in Nederland een fabriek te bouwen om PEF, een nieuwe kunststof, te produceren op basis van suiker. Dat materiaal is niet alleen milieuvriendelijk, maar heeft ook eigenschappen die ideaal zijn voor verpakkingen. Het laat minder CO2 en minder zuurstof door dan PET bijvoorbeeld. Dat betekent dat frisdranken hun bubbels langer bewaren en dat bier of fruitsap minder snel bederft.

Het is dan ook niet verrassend dat het Belgische Resilux, producent van voorvormen voor petflessen, op de kar springt. Maar van volledig overschakelen van PET naar PEF is geen sprake. ‘Het is een duur materiaal. We gaan dat dus niet overal inzetten, enkel waar het toegevoegde waarde heeft. Het is een nicheproduct’, zegt Dirk De Cuyper, de CEO van Resilux.

‘Voor bepaalde dranken bouwen we in onze petflessen barrières in, om zuurstof tegen te houden of CO2 in de fles te houden bijvoorbeeld. Dat is een soort middenlaag die bestaat uit een andere kunststof. Die zouden we kunnen vervangen door PEF, dat het voordeel biedt dat we het samen met de rest van de fles kunnen recycleren. Daar is het ons vooral om te doen.’

Resilux zal ook onderzoeken of het materiaal toelaat pet-verpakkingen warmtebestendiger te maken, om nieuwe toepassingen – waarbij dranken of voedsel aan hoge temperaturen afgevuld moeten worden – mogelijk te maken.