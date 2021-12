Rijden op cng wordt minder voordelig

DATS24 is de grootste cng-verdeler in ons land.

Door de hoge gasprijs stijgt ook de prijs van cng, de gecomprimeerde vorm van aardgas die gebruikt wordt als brandstof voor voertuigen.

De Europese gasprijs klom deze week tot 180 euro per megawattuur, een record. Dat weegt niet alleen op de gasfactuur van gezinnen, ook wie een cng-auto heeft, voelt dat. In België waren eind 2020 13.107 personenwagens die op cng rijden ingeschreven, minder dan 1 procent van het totale aantal.

'De prijsstijging is opvallend', zegt Maarten Van Houdenhove, de woordvoerder van DATS24, de grootste cng-verdeler in ons land. 'Er is de hogere energievraag eigen aan de winter, in combinatie met de zeer hoge prijzen op de internationale markten. Cng is bij ons tien keer duurder dan een jaar geleden.'

DATS24, dat eigendom is van Colruyt, verwacht in de nabije toekomst een prijsdaling, maar rekent toch op 'een plafond dat nog vier tot vijf maal zo hoog is als we jaren gewend geweest zijn'.

Prijsvoordeel

'Dat vertaalt zich onvermijdelijk in de prijspolitiek', zegt Van Houdenhove. In tegenstelling tot benzine, diesel en lpg legt de overheid voor cng geen maximumprijzen op. De verdelers mogen zelf hun tarief bepalen. 'We hebben lang geprobeerd de klant te vrijwaren van de opeenvolgende prijsstijgingen. Maar in een duurzaam bedrijfsmodel kan je dat niet blijven volhouden.'