Risico op afschakeling teruggedrongen

Dankzij de 750 megawatt aan bijkomende maatregelen van Electrabel en de verschuiving van het onderhoud van Tihange 1, is het risico op afschakeling behoorlijk verminderd, zegt Elia. Er blijft nog wel een tekort.

Dankzij de 750 megawatt aan productiecapaciteit die vorige week werd vrijgemaakt door Engie Electrabel, is de stroombevoorrading deze winter iets verbeterd. Het tekort bedraagt nu 700 tot 900 megawatt in plaats van 1.600 tot 1.700 megawatt.

Dat verklaarde Elia-CEO Chris Peeters in de Kamer. De wettelijke criteria voor de bevoorradingszekerheid worden nog niet gehaald. Daarom vraagt Elia dat de regering en de marktpartijen verder blijven zoeken naar bijkomende capaciteit.

Doel 1, 2 en 4

Elia wil ook dat Electrabel meer duidelijkheid verschaft over wanneer de kernreactoren Doel 1, 2 en 4 opnieuw zullen draaien. Volgens het Planbureau loopt ook de stroombevoorrading in januari gevaar als die centrales later dan gepland weer in dienst kunnen worden genomen.

Betonrot

Elia zegt dat er ook gekeken wordt naar een scenario dat een van de reactoren Tihange 2 en 3 toch nog deze winter zou in gebruik worden genomen. Die liggen heel de winter stil voor het herstellen van betonrot in een bijgebouw met veiligheidsvoorzienigen. Als dat 'in alle veiligheid' kan, zou dit een positieve impact hebben op de bevoorradingszekerheid.

