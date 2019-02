Rood licht voor futuristische Isvag-oven

De nieuwe Vlaamse minister van Milieu Koen Van den Heuvel weigert een omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe afvalverbrandingsoven van Isvag in Wilrijk, een project van 170 miljoen euro. Tegen de oven was veel protest gerezen.

Isvag, de intercommunale die restafval van meer dan 1 miljoen inwoners in de Antwerpse regio omzet in energie, krijgt geen omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe oven langs de A12 in Wilrijk, waar nu al een Isvag-oven staat. Dat heeft de minister van Milieu, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) beslist. De nieuwe oven zou 170 miljoen euro kosten en elektriciteit produceren voor 35.000 gezinnen.

Er is geen rechtszekerheid dat de bestaande verbrandingsoven in de toekomst zal verdwijnen. Daarom kunnen we geen omgevingsvergunning geven voor de nieuwe oven. Koen Van den Heuvel Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Isvag vroeg eind 2017 een omgevingsvergunning aan. Maar in februari van dit jaar kreeg de nieuwe oven een ongunstig advies van het Vlaams departement Ruimtelijke Ordening. Het negatieve advies draaide om de sloopvergunning van de oude oven, die verdwijnt zodra de nieuwe operationeel is. Volgens de overheid was in de omgevingsvergunning onvoldoende aangetoond wat er op de vrijgekomen ruimte moet komen. Het document dat de Vlaamse overheid adviseert om de omgevingsvergunning te weigeren, sprak van een 'onvolledige aanvraag zonder garanties op duurzame ruimtelijke ordening'.

Om het ene negatief advies om te buigen, bereidde Isvag een sloopvergunningsplan voor. Tegelijk benadrukte de intercommunale dat de bestaande oven wordt afgebroken zodra de nieuwe klaar is. Maar de Vlaamse overheid heeft daar geen rekening mee gehouden en geeft geen omgevingsvergunning voor de nieuwe oven. 'Uit de ruimtelijke adviezen die de minister mocht ontvangen, bleek dat de aanvraag geen plan voor de afbraak van de huidige verbrandingsinstallatie en de reconversie van de site bevat, zegt Van den Heuvel. 'Zonder dit plan is het onmogelijk om een grondige evaluatie te maken van het project.' Er is dus volgens de minister geen rechtszekerheid dat de bestaande verbrandingsoven in de toekomst verdwijnt.

Op elf andere punten had de oven begin deze maand wel positieve adviezen gekregen. De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM was positief over de voorgestelde capaciteitsverhoging. De Vlaamse Milieumaatschappij en Agop Milieu hadden geen milieubezwaren en waren positief over de emissies, twee punten waarvoor Isvag onder vuur lag. Ook het Agentschap Natuur en Bos en het Vlaams Energie Agentschap hadden hun fiat gegeven.

Bond Beter Leefmilieu

De Bond Beter Leefmilieu greep het recente ongunstige advies begin deze maand nog eens aan om opnieuw te pleiten voor een andere locatie voor de afvalverbrandingsinstallatie. Volgens BBL is het zinvoller zo'n installatie in de Antwerpse haven te bouwen, waar afval efficiƫnter kan worden gerecupereerd, dan in een woonwijk langs een drukke weg, en heeft Isvag alternatieve locaties nooit ernstig overwogen.

Schermvullende weergave De huidige Isvag-oven ©Jonas Roosens

De nieuwe oven wordt in de omliggende gemeentes Wilrijk, Hoboken en Aartselaar - die nu uitkijken op de huidige oven, die Isvag ooit sloot wegens de uitstoot van dioxines - evenmin op applaus onthaald. Megalomaan, onrendabel en vervuilend, is daar te horen. Sommige noemen het project 'het mausoleum van Heylen', verwijzend naar Isvag-voorzitter Philip Heylen, een felle verdediger van het project. Inwoners van Aartselaar dienden het afgelopen jaar meer dan 1.600 bezwaren in omdat ze vrezen voor giftige dampen, extra verkeershinder en hogere tarieven.

Heylen noemde de oven in het verleden 'absoluut noodzakelijk'. Volgens hem worstelt Vlaanderen met een tekort van 150.000 ton verbrandingscapaciteit - cijfers van OVAM - en is de 190.000 ton capaciteit bedoeld voor de komende veertig jaar. De huidige oven, die tot 2025 mag openblijven, kan nu 140.000 ton verwerken. Maar aangezien de bevolking in de regio volgens schattingen zal groeien, met 30 procent tot 1,3 miljoen, zal er volgens Heylen meer afvalverwerkingscapaciteit nodig zijn om het toegenomen afval te verwerken.

De kritiek dat de nieuwe oven naast een woonwijk komt, vindt Heylen onterecht. 'Het afval wordt hier opgehaald en komt van de omliggende gemeentes. Het is veel efficiƫnter om het hier te verwerken. Hier kunnen we ook de warmte leveren voor warmtenetten aan 40.000 gezinnen'. Afval vervoeren naar de Antwerpse haven zal volgens hem een een veel grote impact hebben op de mobiliteit en de transportkosten.

'Gemiste kans'

Voorzitter Heylen van ISVAG, die eind maart opstapt, is ontgoocheld over de beslissing van de minister en noemt het een gemiste kans voor het klimaat. 'Er was een positief advies over het milieu en de capaciteitsverhoging. Nu valt men over iets puur procedureel terwijl wij altijd hebben gezegd dat we de oude centrale zouden slopen als de nieuwe er is. Isvag gaat zich beraden en gaat waarschijnlijk in beroep bij de raad van vergunningsbetwistingen. Maar die procedure zal minstens een jaar duren'.