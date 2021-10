Rush op zonnepanelen creëert lokale overbelasting elektriciteitsnet

De netbeheerder Fluvius gaat het elektriciteitsnet in Limburg versterken met extra capaciteit. Het aantal lokale klachten over zonnepanelen die uitvallen bij veel zon is het voorbije jaar de lucht in geschoten. 'Het gaat om een hyperlokaal probleem.'

Er zijn het afgelopen jaar opvallend meer klachten binnengekomen over zonnepanelen die het laten afweten op zonnige dagen, vooral uit Limburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en wordt de bevestigd door netbeheerder Fluvius, die dit jaar al bijna 2.400 meldingen registreerde, een stijging van 65 procent.

'Het gaat om een technisch fenomeen dat zich vooral voordoet in landelijke gebieden', legt Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt uit. 'De stroom die wordt opgewekt door zonnepanelen wordt in de eerste plaats door de eigenaar zelf verbruikt. Als de panelen op zonnige dagen extra veel energie genereren, wordt de overtollige stroom afgevoerd naar het elektriciteitsnet.'

File

Lees Meer analyse Hoe de miljardensneeuwbal van de zonnepanelen blijft rollen

Omdat het aantal zonne-installaties in 2020 fors is toegenomen, is die extra stroom op piekmomenten op korte tijd erg toegenomen. Op lokaal niveau is de huidige infrastructuur daar niet altijd op voorzien, zegt Verdoodt. 'Daar ontstaat dan filevorming op het net, waardoor de omvormer - de connectie tussen de installatie en het elektriciteitsnet - in veiligheidsmodus gaat om overspanning tegen te gaan.'

Op landelijk gebied, waar huizen verder uit elkaar staan, is de afstand die die stroom moet afleggen langer. 'Net zoals bij een gewone autosnelweg zijn er dan minder 'afritten', minder uitwijkmogelijkheden om de stroom af te voeren', zegt Verdoodt. Dat verklaart waarom veel klachten uit Limburg komen.

Zonnepanelendrift

De stijging van het aantal klachten (+65%) is te verklaren door de zonnepanelendrift die in Vlaanderen ontstond in 2020, na de - uiteindelijk door de Raad van State vernietigde - belofte van de vorige Vlaamse regering dat wie tot eind 2020 zonnepanelen plaatste, 15 jaar de gunstregeling van de terugdraaiende teller kon genieten.

'Vorig jaar hebben ruim 150.000 huishoudens zonnepanelen geïnstalleerd. Dat is 25 procent meer dan het jaar ervoor', zegt Verdoodt. Toch nuanceert hij het probleem. 'In totaal zijn er in Vlaanderen nu 600.000 zonne-installaties. De 2.400 gebruikers met klachten maken daar slechts 0,5 procent van uit. De overige 99,5 procent van de installaties kent het probleem niet.'

0,5% gebruikers zonne-installaties met klachten In totaal zijn er In Vlaanderen nu 600.000 zonne-installaties. De 2.400 gebruikers met klachten maken daar slechts 0,5 procent van uit.

Verdoodt erkent dat er ook gezinnen kunnen zijn die met hetzelfde probleem kampen, maar dat niet melden, maar 'dan nog blijft het om een erg kleine minderheid gaan'. Wie moeilijkheden ervaart op zonnige dagen - en zich ervan verzekerd heeft dat de problemen niet bij de installatie zelf liggen - kan een beroep doen op Fluvius. 'We proberen eerst het probleem te verhelpen met kleine ingrepen, via een lokale elektriciteitscabine bijvoorbeeld.'

Zelfverbruik

Daarnaast investeert de netbeheerder op 18 plaatsen in Limburg in technische aanpassingen van de lokale infrastructuur, zoals meer kabels met extra capaciteit. Er komen ook 30 extra cabines, die dienstdoen als 'verkeerswisselaars' van het elektriciteitsnet. 'Omdat het om openbaar domein gaat, kunnen die werken pas van start gaan na lange procedures, die tot anderhalf jaar kunnen duren', zegt Verdoodt.

We kunnen niet zeggen dat het risico hoger is in een bepaalde streek of zelfs gemeente. Die overbelasting doet zich voor op wijk- en straatniveau. Björn Verdoodt Woordvoerder Fluvius

Ook in de rest van Vlaanderen plant Fluvius ingrepen om het net te versterken, al zijn die plannen of budgetten nog niet concreet. 'We brengen eerst de probleempunten in kaart en gaan aan de slag waar nodig.' Verdoodt benadrukt wel dat het om een zeer lokaal probleem gaat. 'We kunnen niet zeggen dat het risico hoger is in een bepaalde streek of zelfs gemeente. Die overbelasting doet zich voor op wijk- en straatniveau.' De concentratie in Limburg is volgens Verdoodt historisch te verklaren. 'Daar zijn in de twintigste eeuw structureel andere beslissingen genomen over de netinfrastructuur.'

Voor een meer preventieve aanpak rekent Fluvius op het stijgende aantal digitale meters, dat vandaag op 1 miljoen ligt. 'Daarmee kunnen we het net in realtime monitoren om zulke situaties te vermijden.' Wat je zelf kan doen om overbelasting van het net te voorkomen? 'Inzetten op zelfverbruik', zegt Verdoodt. 'Probeer op zonnige dagen uw elektrische apparaten ten volle te benutten. Zo wordt het net wat gespaard.'