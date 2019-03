Sabca en DEME gaan met drones windturbines inspecteren

De vliegtuigspecialist Sabca en DEME Offshore slaan de handen in elkaar om drones in te zetten voor de inspectie van windmolenparken.

De twee bedrijven zijn ervan overtuigd dat ze met hun complementaire ervaring en knowhow een interessante oplossing kunnen ontwikkelen voor het nazicht van windturbines op zee. Door drones in te zetten zal de veiligheid en de gezondheid van de werknemers verbeteren en worden de uitbating en het onderhoud van windmolenparken milieuvriendelijker en minder duur.

DEME Offshore is naar eigen zeggen de wereldleider voor oplossingen en diensten voor de offshore energiemarkt. De divisie van het baggerconcern DEME heeft zich de voorbije jaren onder meer gespecialiseerd in de installatie van windmolenparken op zee en liet daarvoor ook verscheidene gespecialiseerde schepen bouwen. DEME is een volledige dochter van de Brusselse bouwgroep CFE .