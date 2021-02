Schoner schoonmaken met een zakje poeder

Drie twintigers begonnen in volle coronacrisis de start-up BRAUZZ. Hun doel: de zwaar vervuilende schoonmaakindustrie heruitvinden.

Dat de ecologische voetafdruk van schoonmaakproducten groot is, heeft twee redenen: water en plastic. 'Wist je dat de inhoud van een fles met schoonmaakmiddel voor gemiddeld 90 procent uit water bestaat?', zegt Ruben Renaer (24), die met twee vrienden de start-up BRAUZZ oprichtte. 'Bovendien is het inpakmateriaal meestal wegwerpplastic.'

Renaer en zijn medeoprichters Lowie Vercraeye en Manush Barvar studeerden vorig jaar af aan de Antwerp Management School. 'Toen we als eindwerk de opdracht kregen een businessplan op te stellen hadden we niet gedacht dat we in de schoonmaakwereld zouden belanden. We hadden daar geen enkele ervaring mee. Dat het iets moest zijn waarmee we impact konden creëren, was wel snel duidelijk.'

De schoonmaakindustrie, met haar buitensporig water- en plasticverbruik, bleek voor de drie twintigers de geknipte branche. 'Om dat overtollig afval te vermijden bundelden we de actieve componenten van schoonmaakproducten in een oplosbaar concentraat. Daarmee leng je flessen van telkens 0,5 liter water aan om tot schoonmaakmiddel te komen. We bieden ook herbruikbare flessen aan, maar we focussen vooral op de zakjes voor badkamer-, glas- en allesreiniging.'

Voor de ontwikkeling van die refills werd een samenwerking op poten gezet met een Europese partner. Intussen haalde BRAUZZ 50.000 euro startkapitaal op via Birdhouse, een acceleratieprogramma in samenwerking met Belfius. Daarnaast pompten investeerders 100.000 euro in de start-up. Dat geld komt onder meer van Boris Bogaert en Wim Derkinderen, de oprichters van Xpenditure, een start-up die software ontwikkelde voor het digitaliseren van onkostennota's.

'We zijn heel blij dat we op de expertise van dat soort investeerders kunnen rekenen', zegt Renaer. 'Door de coronapandemie was de voorbereiding niet vanzelfsprekend, maar eind november zijn we begonnen met onze webshop. In die twee maanden verkochten we al refills ter waarde van 3.000 flessen schoonmaakmiddel. We onderzoeken ook mogelijke samenwerkingen met schoonmaakbedrijven om een groter cliënteel te bereiken.'

