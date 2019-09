Schrootverwerker bouwt stripobjecten uit recyclagemateriaal

Schrootverwerker Belgian Scrap Terminal start met de bouw van kunstwerken uit recyclagemateriaal. Het eerste - de Gyronef van Suske en Wiske - zal te zien zijn op Expo 2020 in Dubai.

'Een jaar geleden ontmoette ik kunstenaar Alessandro Tardioli en groeide de idee om met ons afval een kunstwerk te bouwen', zegt topvrouw Caroline Craenhals van Belgian Scrap Terminal (BST). 'Het werd de start van het recyclage kunstproject W.A.S.T.E. - anagram voor 'will art save the ecosystem' - een kunstcollectie rond Belgisch en Europees erfgoed. Daarmee willen we bijdragen tot de bewustwording van het belang van circulaire economie'.

Het eerste kunstwerk uit gerecycleerd metaal dat Tardioli zal ontwerpen is de 'Gyronef, Escaping Gravity of past Illusions', naar de helikopter uit de stripreeks Suske en Wiske van Willy Vandersteen. Dat 5 meter lange en 3 meter hoge kunstwerk zal volgend jaar vanaf oktober te bezichtigen zijn in het Belgisch Paviljoen van de wereldexpo in Dubai waar meer dan 25 miljoen bezoekers worden verwacht. Bedoeling is om op termijn nog verschillende kunstwerken op basis van bekende erfgoedfiguren te bouwen.

Technisch onderwijs

'Er is al een tweede project in de maak', zegt Craenhals zonder namen te noemen. 'Maar het zal altijd betrekking hebben op cultureel erfgoed en gemaakt worden uit gerecycleerd materialen. Voor het tweede kunstwerk hebben we ook andere partners en sponsors aangesproken. Bedoeling is de Gyronef - maar ook de daaropvolgende kunstwerken - nadien te verkopen en een deel van dat geld aan scholen te schenken om de technische opleidingen opnieuw sexy te maken. Het technische onderwijs heeft een negatief imago. We willen het opnieuw een boost geven. Via dergelijke projecten kunnen we leraars en leerlingen in contact brengen met nieuwe technologie, circulaire economie, allerlei bedrijven en cultureel erfgoed.'

'Via dergelijke projecten brengen we leraars en leerlingen in contact met nieuwe technologie, circulaire economie, bedrijven en cultureel erfgoed.' Caroline Craenhals Topvrouw Belgian Scrap Terminal

De Gyronef zal worden gemaakt door het technisch atheneum van Keerbergen, de Thomas Moore Hogeschool en ambachtsmensen en 3D-technici die voor Tardioli werken. Die zullen daar een jaar mee bezig zijn. Imec zorgt voor een AI-app waarmee je de Gyronef in virtual reality kan zien vliegen. Luminus-dochter Insaver neemt de energetische sturing van het gevaarte via zonnepanelen voor zijn rekening, MSC het transport. Craenhals: 'We gaan van de Gyronef ook schaalmodellen bouwen om te verkopen aan verzamelaars'.

De Belgische-Italiaanse kunstenaar en stripfanaat Tardioli is met de Gyronef niet aan zijn proefstuk. Twee jaar geleden ontwierp hij samen met zijn kompaan Cauwenberghs in samenwerking met OVAM en Ballon Media De Straalvogel. Het 9 meter lange en 8,5 meter brede vliegtuig van Jommeke, is volledig gemaakt uit gerecycleerd inox, aluminium, metaal en polyester en prijkt nu in Middelkerke.