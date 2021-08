Shell dokt 95 miljoen voor 50 jaar oude vervuiling in Nigeria

Het Nederlands-Britse olie- en gasconcern Shell betaalt 95 miljoen euro aan de lokale gemeenschap in Nigeria wier gronden vernietigd raakten bij olielekken in 1970.

Het akkoord zet een punt achter een geschil dat al decennia aansleept. In 1991 stapte de Ejama-Ebubu-gemeenschap uit het zuidoosten van Nigeria naar de rechter nadat een breuk in een pijpleiding nabij Port Harcourt twintig jaar eerder ruim 250.000 hectare grond had vervuild.