Shell koopt Duitse maker van thuisbatterijen

Het Brits-Nederlandse olieconcern Royal Dutch Shell neemt de Duitse batterijproducent Sonnen over. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

Shell participeerde vorig jaar al eens in een kapitaalronde waarbij Sonnen 60 miljoen dollar ophaalde en krijgt nu voor een onbekend bedrag het hele bedrijf in handen. Het oliebedrijf richt zich daarmee nadrukkelijker op de markt voor hernieuwbare energie. Sonnen staat bekend als een grote belofte in energieopslag voor gezinnen met zonnepanelen.

Sonnen ontwikkelde een thuisbatterij, die de concurrentie aangaat met de Powerwall-thuisbatterij van Tesla. In Duitsland heeft het bedrijf al een stevige klantenportefeuille uitgebouwd van gezinnen die met de thuisbatterij overdag de elektriciteit van hun zonnepanelen opslaan om die te gebruiken wanneer er geen zon is.

Het bedrijf heeft al 30.000 batterijen geïnstalleerd van 5 tot 15 kWh. De totale opslagcapaciteit bedraagt 300 megawattuur, genoeg om 120.000 huishoudens een uur lang van elektriciteit voorzien. Die capaciteit wordt in Duitsland ingezet als ‘de grootste virtuele batterij’ om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden en vraag en aanbod op het net in balans te brengen.

Schonere energie

‘Nu we volledig eigenaar zijn van Sonnen, kunnen we meer keuze aanbieden aan klanten die zoeken naar betrouwbare, betaalbare en schonere energie’, zegt Mark Gainsborough, hoofd van de divisie New Energies bij Shell in een persbericht.

De overname is voor Shell een zoveelste ‘groene’ investering in een schuchtere poging op te schuiven richting schonere energie. Hoewel het bedrijf nog altijd tientallen miljarden investeert in de olie- en gasactiviteiten, gaat ook 1 à 2 miljard dollar per jaar naar nieuwe energieactiviteiten, zoals wind- en zonneparken of laadpalen voor elektrische auto’s.