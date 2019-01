Shell mengt zich in strijd om Eneco

Eneco is in handen van 53 Nederlandse gemeenten, die na een aanslepend conflict het licht op groen zetten om het Rotterdamse energiebedrijf te verkopen. De veiling zou het komende halfjaar plaatsvinden, waarbij de gemeentelijke aandeelhouders hopen op een opbrengst van naar verluidt twee tot vier miljard euro.

Eneco is ook in België een belangrijke speler. Na de overname van de Belgische tak van ENI is de Nederlandse stroomleverancier nummer drie op de Belgische markt, na Electrabel en EDF Luminus. Eneco telt in ons land 1,1 miljoen gezinnen als klant.