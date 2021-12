Shell schrapt plannen voor omstreden olieveld

Het gas- en olieconcern Shell gaat niet door met de ontwikkeling van een olieveld voor de Britse kust. Milieugroeperingen halen een belangrijke symbolische slag thuis.

Shell schrapt de plannen voor de ontwikkeling van een olieveld in de Noordzee. De plannen van het olie- en gasconcern voor de opening van het olieveld Cambo ten westen van de Britse Shetlandeilanden waren eerder fel bekritiseerd door klimaatactivisten.

'Na een uitgebreide screening van de voorgestelde ontwikkeling van Cambo zijn we tot de conclusie gekomen dat de economische argumenten om in dit project te investeren op dit moment niet sterk genoeg zijn, en dat het project bovendien vertraging kan oplopen', aldus een woordvoerder van Shell donderdag in een verklaring.

Verschillende milieugroeperingen, waaronder Greenpeace, hebben campagne gevoerd tegen Cambo en zeggen dat het project in strijd is met het doel van het Verenigd Koninkrijk om in 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Ondanks die tegenstand heeft CEO Ben Van Beurden het veld tot voor kort publiekelijk gesteund, met als argument dat de investering nodig was om de aanhoudende Britse vraag naar olie en aardgas te stillen. 'Laat ik heel duidelijk zijn: zolang het Verenigd Koninkrijk nog olie en gas nodig heeft voor zijn samenleving, is het beter het in zijn eigen achtertuin te produceren', zei de Shell-topman eerder dit jaar.

Het project, dat zou worden geëxploiteerd door het Schotse Siccar Point Energy en dat mede-eigendom is van Shell, moest eerder dit jaar onder druk van klimaatactivisten de werkzaamheden uitstellen in afwachting van de toestemming van de regelgevende instanties.

170 miljoen vaten

Het Cambo-veld was een van de grootste potentiële olie- en gasprojecten in het VK. Het was in een eerste fase gericht op het equivalent van 170 miljoen vaten ruwe olie.

In oktober liep een Schotse activist weg van een panel waaraan Van Beurden had deelgenomen vanwege de betrokkenheid van het bedrijf bij Cambo.