Shell trakteert beleggers op uitkering van 7 miljard dollar

De olie- en gasreus Shell heeft zijn Amerikaanse schalieactiviteiten verkocht aan ConocoPhilips voor 9,5 miljard dollar. Goed nieuws voor de aandeelhouders, want Shell keert daarvan 7 miljard dollar uit.

Ooit werd het olieveld in het Permian Basin, dat grotendeels gelegen is in het westen van de staat Texas en zowat 900 vierkante kilometer groot is, beschouwd als het kroonjuweel van het Brits-Nederlandse olieconcern. Dat gebied is goed voor 40 procent van de Amerikaanse olieproductie en staat vooral bekend voor de winning van schalieolie. Toch startte Shell enkele maanden geleden de zoektocht naar een koper voor zijn belangen in het grootste olieveld van de Verenigde Staten.

Onrendabele exploitatie

Die zoektocht was ingegeven door twee redenen. Enerzijds staat de olie- en gasgigant sinds eind mei zwaar onder druk na een uitspraak van een Amsterdamse rechtbank dat Shell zijn CO 2 -uitstoot tegen 2030 met 45 procent moet verlagen in vergelijking met 2019. Daardoor wordt Shell gedwongen om meer in te zetten op koolstofarmere activiteiten zoals waterstof, biobrandstoffen en windenergie.

Daarnaast is de verkoop ingegeven door financiële redenen. Schalieolie winnen is een kostelijke grap. Om de operationele kosten te dekken, moest het concern 500.000 vaten olie per dag ophalen uit het Permbekken. Met 175.000 vaten olie per dag zit Shell daar een flink eind van af, waardoor vorig jaar een brutoverlies van bijna een half miljard dollar werd geleden op het Amerikaanse veld. Omdat Shell geen zin had om via grote overnames meer schaalgrootte te creëren, groeide bij de oliereus het besef dat een verkoop zich opdrong.

Positie versterkt

Met ConocoPhilips vond Shell vrij snel een kandidaat-koper. Eerder dit jaar kocht ConocoPhilips al de schalieproducent Resources over voor 13 miljard dollar. Nu legt de groep 9,5 miljard dollar (8,1 miljard dollar) op tafel om Shell uit te kopen in het Permbekken. Met de nieuwe megadeal wordt ConocoPhilips een van de grootste producenten in de olierijke regio.

De verkoop betekent dat Shell zich in de VS volop kan concentreren op de Golf van Mexico, waar de groep de grootste individuele olieproducent is. Shell benadrukte wel dat de productie in de Golf van Mexico impact zal ondervinden van de recente doortocht van de orkaan Ida. 'Eens om de 20 à 30 jaar hebben we een storm die een impact heeft, maar we blijven geloven dat onze positie in de Golf van Mexico waardevol is', zegt Wael Swan, de verantwoordelijke voor de productie bij Shell.

Positieve koersreactie

Shell heeft aangekondigd dat het gros van de opbrengst van de verkoop zal doorstromen naar de aandeelhouders. Circa 2,5 miljard dollar dient om de balans te versterken, maar 7 miljard dollar wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Onder welke vorm is nog niet bekend.

Beleggers reageren enthousiast op het nieuws en stuurden het aandeel meer dan 3 procent hoger op de Amsterdamse beurs.

Beleggers reageren enthousiast op het nieuws en stuurden het aandeel meer dan 3 procent hoger op de Amsterdamse beurs. Met de aankondiging probeert Shell het aangetaste beleggersvertrouwen te herstellen. Royal Dutch Shell stond jarenlang bekend als een gulle uitkeerder van dividenden. Daar kwam vorig jaar abrupt een einde aan, toen het bedrijf aankondigde dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend werd verlaagd. Het zakte over 2020 met twee derde, tot grote ontzetting van de beleggers, die het aandeel daarvoor afstraften.