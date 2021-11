Shell verhuist hoofdkantoor naar Verenigd Koninkrijk

Het olie- en gasconcern Shell wil op papier volledig Brits worden en haalt zijn hoofdkantoor weg uit Den Haag. De Nederlandse regering is 'onaangenaam verrast' door de plannen.

Shell legt volgende maand aan zijn aandeelhouders een plan voor waarin de dubbele structuur van het bedrijf herzien wordt. Het hoofdkantoor in Den Haag verhuist naar Londen, inclusief CEO Ben van Beurden en financieel directeur Jessica Uhl. Het bedrijf behoudt zijn noteringen in Amsterdam, Londen en New York, maar laat de woorden 'Royal Dutch' vallen.

Met de eenvoudigere structuur hoopt Shell een flexibeler en meer wendbaar bedrijf te worden. Hoewel het concern benadrukt dat de verhuizing geen gevolgen heeft voor de activiteiten van Shell Nederland, zegt de regering 'onaangenaam verrast' te zijn. 'Het kabinet betreurt ten zeerste dat Shell het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk wil verplaatsen. We zijn in gesprek met de top van Shell over de gevolgen van dit voornemen voor banen, cruciale investeringsbeslissingen en duurzaamheid', zegt minister van Economische Zaken Stef Blok.

Het kabinet betreurt ten zeerste dat Shell het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk wil verplaatsen. Stef Blok Nederlandse minister van Economische Zaken

'Ik besef heel goed dat de aankondiging voor veel mensen een moeilijke boodschap is', zegt topman Ben van Beurden in een persbericht. 'Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie.'

Lees Meer analyse Wordt olie ooit nog goedkoper?

De plannen doen denken aan een gelijkaardige hertekening die Unilever vorig jaar doorvoerde. Het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern werd op papier volledig Brits, na heisa over de Nederlandse dividendbelasting. De regering van Mark Rutte lokte Unilever met de belofte van de afschaffing daarvan, maar kon die niet waarmaken door verzet over het prijskaartje in het parlement.

Unilever

Net zoals Unilever wil Shell nu een einde maken aan de opdeling tussen A-aandelen - met notering op de Amsterdamse AEXindex - en B-aandelen - die via de Londense FTSE-index verhandeld worden. Vorige zomer gaf topman van Beurden in het Nederlandse Financieele Dagblad te kennen dat Shell zich beraadde over een vertrek uit Nederland. 'Het is geen acuut probleem op dit moment, maar het is wel een beperkende factor voor ons', zei hij.

Opbreken

Eind oktober stuurde het Amerikaanse Third Point nog aan op een ingrijpende wijziging. Het hefboomfonds van de New Yorkse investeerder Daniel Loeb nam een belang van 500 miljoen dollar en vroeg de opdeling van Shell in twee afzonderlijke bedrijven: eentje rondom de oude 'legacy'-activiteiten, zoals olie en gas, en een ander dat zich bezighoudt met duurzame energie en andere innovaties.