'Shell wordt grootste elektriciteitsbedrijf in 2030'

Olie- en gasbedrijf Shell staat voor een grote switch. Met forse investeringen in laadpalen, thuisbatterijen en stroomverkoop wil het koploper worden op de wereldwijde elektriciteitsscène.

'Als we onze emissiedoelstellingen tegen 2030 halen, dan zal de hoeveelheid stroom - meer bepaald groene stroom - die we daarvoor nodig hebben van Shell het grootste elektriciteitsbedrijf ter wereld maken', zegt Maarten Wetselaar, topman van de Shell-afdeling New Energies in een interview met Bloomberg en de Financial Times.

Momenteel bestaat de business van Shell voor 65 procent uit oliewinning en -raffinage, 25 procent uit gaswinning en 10 procent uit chemische activiteiten. Tegen 2030 zou dat 30, 30 en 10 procent moeten zijn, met de overige dertig procent voor alles wat met elektriciteit te maken heeft.

Shell nam bijvoorbeeld al het Britse First Utility over waarmee het voor eerst rechtstreeks stroom aan gezinnen levert. Het kocht ook New Motion dat een netwerk van laadpalen voor elektrische auto's beheert. Met Sonnen kocht het in Duitsland nog een start-up dat met zijn thuisbatterijen een concurrent is voor de Powerwall van Tesla.

Eneco

Shell is van plan de komende jaren 1 à 2 miljard euro te investeren in dergelijke activiteiten, wat al bij al een klein bedrag is tegenover het jaarlijkse investeringsbudget van 25 miljard euro. 'Maar de bedoeling is om na enkele jaren een versnelling hoger te schakelen.'