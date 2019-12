Slechts 25 windmolens in 2019

In 2019 werden er in Vlaanderen slechts 25 windmolens op land gebouwd, het laagste aantal in jaren.

Een windmolen om de twee weken. Dat is het ritme waarin in Vlaanderen dit jaar windturbines werden gebouwd. Dat is vrij weinig. In 2015 ging het bijvoorbeeld nog om 85 windmolens, in 2017 om 80, blijkt uit data van de Vlaamse Wind Energie Associatie waarover de VRT bericht.