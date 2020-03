Slimme kantoorthermostaat voorspelt het weer

Het Brusselse energietechnologiebedrijf 3E lanceert de spin-off DeltaQ. Door de impact van zon en wind te voorspellen kan de start-up tot 40 procent besparen op de energiefactuur van kantoorgebouwen.

In de meeste kantoren staat de verwarming ’s ochtends op volle kracht om dan de koeling in te schakelen zodra de eerste zonnestralen door de ramen vallen. ‘Zo gaat enorm veel energie verloren’, zegt Matthijs De Deygere. Samen met Roel De Coninck en Dirk Devriendt richtte hij in de schoot van 3E DeltaQ op. De start-up gebruikt artificiële intelligentie om preventief in te spelen op weersveranderingen en zo de verwarming, koeling en ventilatie van kantoorgebouwen slimmer aan te sturen.

Als je weet dat binnen een half uur de zon door de wolken zal komen op de glazen voorgevel, dan is het misschien niet meer nodig om extra te verwarmen. Matthijs De Deygere CEO DeltaQ

‘In bijna alle gebouwen gebeurt de regeling van de verwarming en de koeling reactief’, zegt De Deygere, de CEO van DeltaQ. ‘Je komt dan telkens te laat. Pas als een ruimte op temperatuur is, slaat de thermostaat af, maar de warmte blijft nog een tijd doorwerken waardoor je meer energie verbruikt dan nodig.’

DeltaQ ontwikkelde slimme software die anticipeert op de weersvoorspellingen en hoe een gebouw reageert. ‘Als je weet dat de zon binnen een half uur op de glazen voorgevel staat, is het misschien niet meer nodig extra te verwarmen’, zegt De Deygere. ‘Als er een hittegolf aankomt, zal ons platform automatisch anticiperen en op tijd de koeling in gang zetten, zonder dat iemand in de kelder op goed geluk aan de knoppen moet draaien.’

Energiebesparing van 40 procent

De software houdt rekening met de verwachte buitentemperatuur, de zon en de bezettingsgraad om de temperatuurschommelingen in een gebouw te simuleren en de energievraag te voorspellen. Zelfs het verschil tussen schaduwen in de zomer en in de winter wordt meegenomen in de berekeningen. Het model stuurt zichzelf wekelijks bij. Als er op woensdag minder werknemers aanwezig zijn, zal de software die patronen herkennen en daarmee rekening houden. Op termijn kan het systeem suggereren bepaalde ruimtes die dag niet te verwarmen.

DeltaQ heeft een technologische voorsprong opgebouwd en moet die nu zo snel mogelijk verzilveren door marktaandeel te veroveren. Geert Palmers mede-oprichter 3E

Het begon met een doctoraatsonderzoek samen met de KU Leuven waaruit drie jaar geleden een eerste commercieel proefproject voortkwam op het hoofdkantoor van het hr-dienstenbedrijf Sodexo. In het Brusselse gebouw van bijna 10.000 m² leidde de slimme sturing van DeltaQ tot een daling van de gasfactuur met 44 procent.

Op de totale energiefactuur kon Sodexo jaarlijks 50.000 euro besparen en het aantal klachten over onaangename temperaturen op kantoor verminderde drastisch. Dankzij de automatisering boekte de verantwoordelijke voor het gebouwbeheer bovendien een kwart tijdswinst doordat hij niet meer handmatig de temperatuurregeling moest bijsturen.

Grote klanten

Met die resultaten op zak haalde het jonge bedrijf de eerste grote klanten binnen. De vastgoedgroep Leasinvest Real Estate schakelde de technologie van DeltaQ in voor het bedrijvencentrum The Crescent in Anderlecht. In Leuven gebruikt KBC de software voor de verwarming en koeling van zijn kantoorgebouwen en BNP Paribas Real Estate stuurt het kantorencomplex The Lighthouse in Machelen aan met de ‘voorspellende thermostaat’.

Onze ambitie is om binnen vijf jaar tot de top vijf te behoren van Europa. Matthijs De Deygere CEO DeltaQ

DeltaQ heeft ondertussen meer dan 30 kantoorgebouwen aangesloten, vooral in België, maar recent ook in Nederland, Spanje en een pilootproject in Slovakije. ‘Onze ambitie is binnen vijf jaar tot de top vijf van Europa te behoren’, zegt De Deygere. ‘Ons platform is zo ontworpen dat we het makkelijk kunnen opschalen naar tienduizenden gebouwen. In de Benelux en de meest nabije markten willen we de verkoop voor een groot deel zelf doen, maar daarbuiten zoeken we partners om onze software in licentie te verkopen.’

Om de groei te financieren hoopt het management nog dit jaar extra kapitaal op te halen. ‘DeltaQ heeft met zijn trackrecord een technologische voorsprong opgebouwd’, zegt Geert Palmers, bestuurder van het moederbedrijf 3E. ‘Die voorsprong moet het zo snel mogelijk verzilveren door marktaandeel te veroveren.’ Toch is er geen reden om overhaast nieuwe investeerders aan boord te halen, zegt Palmers.