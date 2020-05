Slimme watermeter moet Vlaming spaarzaam maken

De verwachting is dat tegen 2030 elk huis in Vlaanderen uitgerust is met een digitale watermeter. De watermaatschappijen wijzen op meerdere voordelen. Mensen hoeven hun waterverbruik niet meer zelf door te sturen en er hoeft niemand meer langs te komen om de meterstanden te controleren. Dankzij de doorgestuurde verbruiksgegevens krijgen de watermaatschappijen een zeer fijnmazig zicht van waar hoeveel verbruikt wordt. Ze kunnen hun waterproductie daarop afstemmen en het kan helpen lekken te detecteren. Mensen kunnen hun verbruik ook via een app opvolgen, waardoor ze aangemoedigd worden zuinig te zijn. Ze krijgen bijvoorbeeld een melding als een kraan uren is blijven openstaan, of als ergens in huis een lek zit.