Snellere sluiting kerncentrales kan tot miljoenenclaims leiden

Het Grondwettelijk Hof eist dat er tegen eind 2022 een milieueffectenrapport is of Doel 1 en 2 moeten dicht.

Als de kerncentrales Doel 1 en 2 vroeger dan voorzien dicht moeten, dan kan uitbater Engie Electrabel schadevergoedingen eisen van de Belgische Staat. De belastingbetaler moet daar dan voor opdraaien.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde donderdag dat de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 niet correct is verlopen. Als tegen eind 2022 niet alsnog het nodige milieueffectenrapport wordt opgemaakt en een nieuwe wet gestemd, dan zullen beide centrales al eind 2022 dicht moeten in plaats van in 2025. Het kan er mogelijk toe leiden dat de Belgische Staat schadevergoedingen moet betalen aan uitbater Engie Electrabel.

Toen de regering Michel in 2015 Engie toestemming gaf om Doel 1 en 2 tien jaar langer open te houden, werd een overeenkomst opgesteld tussen het energiebedrijf en de Belgische staat. Daarin zijn clausules opgenomen over mogelijke schadevergoedingen. ‘Ook indien de centrales van Doel 1 en 2 door een gerechtelijke uitspraak van een Belgische jurisdictie vroegtijdig worden stilgelegd, zal de federale overheid de directe schade die de exploitant hierdoor lijdt, moeten vergoeden’, zei Energieminister Marie Christine Marghem (MR) daar toen over in het parlement.

700 miljoen investeringen

Electrabel investeerde 700 miljoen euro in vernieuwingswerken om Doel 1 en 2 tot 2025 open te mogen houden. Die werkzaamheden zijn bijna afgerond, maar als de centrales vroeger sluiten zullen ze niet opbrengen wat Engie hoopte. Engie kan de verloren inkomsten dan terugeisen.

De kwestie legt volgens Groen-Kamerlid Tinne Van der Straeten een fundamentele ziekte bloot in het Belgische energiebeleid. ‘Je moet je beleid vorm geven via degelijke wetten en niet in bilaterale akkoorden tussen één speler en de overheid’, zegt ze.