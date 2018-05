Socialisten eisen onmiddellijke sluiting Doel 1

De kernreactor Doel 1 van Engie Electrabel ligt momenteel stil nadat recent een lek in het nucleaire gedeelte werd ontdekt. De reactor uit 1975 moest aanvankelijk in 2015 sluiten, maar de regering-Michel keurde een levensduurverlenging met 10 jaar goed.

Petitie

Met de klimaatpetitie 'SOS Klimaat' wil de sp.a zijn eisen kracht bij zetten. Ondanks het klimaatakkoord van Parijs in 2015 blijft de uitstoot van broeikasgassen in ons land stijgen, 'met alle gevolgen van dien, voor onze gezondheid én de toekomst van onze planeet', stelt partijvoorzitter John Crombez. Hij mikt op 25.000 handtekeningen om de eisen kracht bij te zetten. De socialisten reageren daarmee op recente uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever die de kernuitstap in 2025, een afspraak uit het Energiepact, in twijfel trok.