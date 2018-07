Solvay belegt met Apple in Chinese groene energie

Smartphonebouwer Apple lanceert een fonds dat de komende vier jaar 300 miljoen dollar gaat investeren in hernieuwbare energieprojecten in China. Tien leveranciers, waaronder Solvay, doen mee.

Het China Clean Energy Fund zal investeren in projecten die samen meer dan 1 gigawatt hernieuwbare energie zullen genereren, wat goed is voor de energiebevoorrading van bijna 1 miljoen gezinnen. DWS, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank, zal het fonds beheren en er ook zelf in beleggen. Apple heeft een dubbel doel: de opwarming van het klimaat tegengaan en het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen bij zijn leveranciers en onderaannemers.

Tien leveranciers van Apple stappen mee in het fonds, waaronder Solvay . De chemiegroep levert geavanceerde kunststofmaterialen voor de iPhone. Apple zegt verheugd te zijn dat zoveel van zijn leveranciers mee investeren en hoopt dat dit model wereldwijd navolging zal krijgen.

'Deze investering maakt deel uit van onze strategie om te voldoen aan de groeiende vraag van onze klanten naar producten die vervaardigd zijn met hernieuwbare energie', zegt Solvay-woordvoerster Caroline Jacobs. 'Met Apple sloten we in 2016 een overeenkomst om hernieuwbare energie te gebruiken voor producten die we leveren.'

Dat engagement leidde recent ook tot de opening van Solvay Solar-Jasper County, het grootste zonnepark in de Amerikaanse staat Zuid-Carolina met een oppervlakte van 500 voetbalvelden. Solvay verbindt zich ertoe om vijftien jaar lang alle groenestroomcertificaten van het park te kopen.

33 procent hernieuwbaar tegen 2020

Apple hoopt met zijn leveranciers wereldwijd 4 gigawatt aan hernieuwbare energie te produceren tegen 2020. Dat komt neer op een derde van Apples huidige elektriciteitsverbruik in het productieproces.

De gebouwen van Apple zelf - kantoren, winkels en data centra - worden vandaag al volledig aangedreven door hernieuwbare energie. Maar de leveranciers van onderdelen en de assemblagefabrieken zijn nog zo ver niet. Het merendeel van Apples producten worden gemaakt in Chinese gigafabrieken.