Stroomprijs piekt door koud weer en krap aanbod

Voor de levering van elektriciteit woensdag tussen 18 en om 19 uur wordt op de stroombeurs Belpex 499,36 euro per megawattuur aangerekend. Voor levering in de ochtendpiek rond 8 à 9 uur is dat 350 euro.

Indien de hogere spotprijzen zich over een langere periode blijven voordoen, zal dat ook de factuur van consumenten en bedrijven verder omhoog jagen. Dat gebeurde de voorbije maanden ook al. In september lag de stroomfactuur voor een doorsnee gezin al rond de honderd euro hoger dan een jaar eerder.

De reden voor de hoge prijzen is een combinatie van factoren. In ons land draaien nog altijd maar twee van de zeven kernreactoren. Er is ook weinig wind waardoor er weinig productie is van de windparken. Door het grijze weer en de korte dagen moet ook niet op zonne-energie worden gerekend.