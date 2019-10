Start-up maakt warmte met zonnespiegels

Het Limburgse energiebedrijf Azteq heeft in de haven van Antwerpen een installatie in gebruik genomen om groene warmte te produceren met zonnespiegels. Een unicum in ons land.

Primeur

De gebogen spiegels zijn zo ontworpen dat ze mee bewegen met de zon en het zonlicht concentreren op een centraal gelegen buis met vloeistof in. Die wordt verhit waarna de warmte via een warmtewisselaar wordt omgezet in stoom. Het is de eerste keer dat de technologie in ons land ingezet wordt.