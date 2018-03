Statoil schrapt 'oil' uit bedrijfsnaam

Statoil, voor twee derde in handen van de Noorse overheid, verandert zijn naam in Equinor en sluit daarvoor een akkoord met een lokale dierenarts.

Statoil zal in mei herdoopt worden tot Equinor, verwijzend naar 'evenwicht' en de Noorse oorsprong van het bedrijf. 'De wereld verandert. En dat geldt ook voor Statoil', klinkt het in een persbericht.

De nieuwe naam past volgens het bedrijf beter bij zijn nieuwe strategie om zich niet louter op fossiele brandstoffen als olie en gas te richten. Zo is de onderneming al actief op het gebied van windenergie. Statoil werd in 1972 opgericht als Den norske stats oljeselskap, wat de Noorse staatsoliemaatschappij betekent.

De naamswijziging komt er enkele maanden nadat het Noors Staatsoliefonds, met meer dan 1.000 miljard dollar activa onder beheer het grootste investeringsfonds ter wereld, had aangekondigd zijn belangen in olie- en gasbedrijven op termijn te zullen afbouwen. Het staatsoliefonds werd ruim een kwarteeuw geleden opgericht om de inkomsten uit de Noorse olie- en gasvelden te beleggen in obligaties, vastgoed en aandelen. Politici zagen het als een vorm van diversificatie om de rijkdom van het land veilig te stellen voor de komende generaties.