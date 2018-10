Stijgende stroomprijs maakt eerste slachtoffer bij leveranciers

De forse stijging van de energieprijzen de jongste maanden heeft een eerste slachtoffer geëist: de kleine leverancier Energy People uit Hasselt moet de handdoek in de ring gooien.

‘We kunnen het hoofd niet boven water houden’, zegt zaakvoerder Remco Rooswinkel. Maandagavond hebben de bestuurders en aandeelhouders beslist onmiddellijk te stoppen met nieuwe klanten te werven. De bestaande klanten wordt gevraagd over te stappen naar een andere leverancier.

Energy People, een prijsbreker die in 2014 op de markt kwam, bood klanten de mogelijkheid voordelig gas en groene stroom in te kopen via contracten die rechtstreeks gekoppeld waren aan de elektriciteitsprijzen op de professionele stroombeurzen Belpex en Endex. Dat was een goede commerciële strategie tot de prijzen fors begonnen te stijgen, onder meer door de problemen in de kernreactoren. Met dergelijke contracten zijn nu geen klanten meer te winnen.

In vier maanden vielen al drie energiebedrijven om. De hoge energieprijzen verhogen de druk op de andere spelers.

Daarnaast zit Energy People ook met een aantal leveringscontracten met vaste prijzen. Die zijn nu bijzonder interessant voor de klanten, maar Energy People scheurt er zwaar zijn broek aan omdat het zelf stroom moet inkopen tegen hogere prijzen. Daarbij moet de leverancier ook hogere waarborgen en voorschotten op tafel leggen, en daar zijn geen middelen voor. ‘We hebben geen grote investeerder achter ons’, klinkt het.

Het bedrijf werkt aan een gecontroleerde afbouw dankzij een deal met Luikse leverancier Mega. Die biedt de 9.000 klanten een nieuw contract aan. Maar Mega neemt de bestaande - voor de klant voordelige - contracten - niet over. ‘We kunnen klanten nog helpen bij een overstap naar een andere leverancier, maar ik kan geen twee maanden ver meer kijken. De verliezen lopen op en we weten niet hoelang we het volhouden’, zegt Rooswinkel. Energy People, vorig jaar goed voor 8 miljoen euro omzet, wil zo snel mogelijk de boeken dicht doen.

De problemen zijn een rechtstreeks gevolg van het omvallen van Anode eind juni. Dat energiebedrijf verzorgde de inkoop voor Energy People. ‘Sindsdien zitten we met de gebakken peren’, zegt Rooswinkel.

In juni werd in de energiesector nog opgelucht gereageerd dat geen leveranciers werden meegesleurd in de val van Anode. Dat bedrijf was een cruciale partner voor de inkoop van stroom van twaalf kleine prijsbrekers. Nu komt met vertraging dus toch nog een leverancier in nood.

Dominostenen

Sinds juni zijn er al drie probleemdossiers, die als dominostenen met elkaar zijn verbonden.

Het begon met de stroomleverancier Belpower, die zijn leveringsvergunning verloor na aanhoudende IT- en facturatieproblemen. Het bedrijf staakte de activiteiten voor zijn 13.000 klanten begin juni.

Later die maand moest ook Anode de activiteiten stopzetten, deels door onbetaalde facturen van Belpower. Anode is een zogenaamde ARP of evenwichtsverantwoordelijke, die de aankoop van energie en de balancering van de klantenportefeuilles verzorgt. Grote leveranciers genre Engie Electrabel doen dergelijke activiteiten zelf, maar kleine prijsbrekers besteden die uit.

Omdat nog twaalf andere leveranciers een beroep deden op de diensten van Anode hielden ministers, regulatoren en energiebedrijven crisisoverleg. Om Anode geen andere leveranciers in zijn val te laten meesleuren werden oplossingen gezocht en gevonden.

Nu blijkt dat de leverancier Energy People met vertraging toch bezwijkt onder de val van Anode.

Consolidatie

Komen nog meer bedrijven in problemen? ‘Nog enkele spelers zitten in de gevarenzone’, zegt een insider. ‘Er komt meer consolidatie’, stelt een andere bron. Belpower en Energy People waren relatief kleine bedrijven, met een beperkte impact. Maar de fors oplopende energieprijzen zijn een probleem voor iedereen. Ze leiden tot hogere aankoopkosten, meer voorfinanciering en wanbetaling.