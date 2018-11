Stroom fors duurder dan in de buurlanden

De piek in de stroomprijs is niet alleen het gevolg van koud weer en de nucleaire problemen, maar ook van het transport van Duitse stroom.

De groothandelsprijs van elektriciteit die vandaag geleverd wordt, is gestegen tot 185 euro per megawattuur. Dat is fors meer dan de voorbije maanden, toen de prijs schommelde tussen 70 en 80 euro met uitschieters tot 120 euro. Het gaat om de op een na hoogste piek ooit. De prijs is het hoogst tussen 6 en 7 uur ’s avonds. Bij sommige energiecontracten van gezinnen en bedrijven worden deze prijzen mee ingecalculeerd in de eindfactuur.

De prijspieken staan in schril contrast met die van de buurlanden: in Duitsland (55 euro) en Nederland (66 euro) liggen de prijzen meer op het niveau van de rest van de maand. Alleen in Frankrijk (115 euro) liep de prijs deze week op, maar minder uitgesproken dan in ons land.

De prijspieken zijn het gevolg van krapte op de elektriciteitsmarkt. Het aanbod wordt beperkt door de problemen in de kerncentrales, terwijl de vraag in ons land en Frankrijk stijgt door de lagere temperaturen.

Loopflows

Er is nog een reden: de zogenaamde loopflows. Dat zijn elektriciteitsstromen uit het noorden van Duitsland die via de hoogspanningslijnen van de buurlanden naar het zuiden van Duitsland vloeien. Duitsland gebruikt de netten van Nederland, België en Frankrijk om grote hoeveelheden goedkope stroom uit windparken in het noorden naar de dichtbevolkte industriegebieden in het zuiden te brengen.

Duitsland, dat te weinig interne lijnen heeft, bezet daardoor een groot deel van onze hoogspanningslijnen voor eigen gebruik. ‘Het gevolg is dat ons land minder stroom kan importeren en de prijzen hier stijgen’, zegt Peter Claes, directeur van Febeliec, de federatie van grote energieverbruikers.

Het probleem van de loopflows is al lang bekend. De energieregulator CREG trok eerder aan de alarmbel en hekelde dat de loopflows voorrang op het netwerk krijgen. De energiewaakhond waarschuwde voor prijsstijgingen als gevolg.

Nu vijf kerncentrales stilliggen, krijgt België de rekening gepresenteerd. ‘Dat is niet erg marktconform, niet echt vriendelijk en eigenlijk ook onwettig. Want het gaat in tegen een Europese verordening’, zegt Claes.

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) kondigde eerder aan dat ze een akkoord had met Duitsland om stroomtekorten te voorkomen. Ook premier Charles Michel zei dat hij hierover een toezegging had van bondskanselier Angela Merkel. De prijspieken tonen evenwel aan dat de loopflows nog niet aangepakt worden.