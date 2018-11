'Stroombevoorrading gegarandeerd als het niet te koud wordt'

De Europese stroomnetbeheerders waarschuwen dat er bij een koudegolf waakzaamheid nodig is in ons land en enkele andere landen.

Dat de aanhoudende problemen in de kerncentrales de stroombevoorrading deze winter moeilijk maken is al enige tijd duidelijk. Maar de maatregelen die de overheid genomen heeft, zouden moeten volstaan om het licht te laten branden in normale omstandigheden. Dat stelt ENTSO-E, de koepel van de Europese stroomnetbeheerders waartoe ook het Belgische Elia behoort, in zijn jaarlijkse Winter Outlook.

Maar de situatie zal wel van nabij opgevolgd moeten worden bij een koudegolf. In dat geval zijn er bevoorradingsrisico's in België, Frankrijk, het centrum en het noorden van Italië en Slovenië. Als er dan niet voldoende stroom uit klassieke centrales en hernieuwbare energiebronnen komt, zijn er noodmaatregelen nodig zoals het afschakelplan of moet er beroep gedaan worden op de solidariteit van de buurlanden.

-5 graden

In ons land zijn er serieuze problemen te verwachten wanneer de gemiddelde dagtemperatuur onder de -5 graden zakt en als de windturbines minder dan 30 procent van hun vermogen leveren. Op zulke momenten dreigen er tekorten, zelfs wanneer er stroom ingevoerd wordt.

In België zijn vooral de weken 48 tot 50 risicovol. Dat is de periode van deze week tot midden december. In deze periodes is er import nodig om aan de vraag te voldoen. Met de eigen middelen geraken we er niet.

België kan alleen stroom uit grensoverschrijdende hoogspanningslijnen naar Nederland en Frankrijk halen. ENTSO-E verwacht dat er in december voldoende stroom uit die landen geïmporteerd kan worden, maar in januari en februari is de situatie nog wat onzeker: alles hangt ervan af of en wanneer de stilliggende kernreactoren in België en Frankrijk weer kunnen opstarten.

Doel 1

De studie hield er rekening mee dat Doel 1, 2 en 4 al in december opnieuw zullen draaien. Maar de uitbater Engie Electrabel liet recent weten dat Doel 1 pas op 1 januari operationeel zal zijn. De situatie zal dus nog iets minder gunstig zijn in december dan gepland in de Winter Outlook.

Bekijk de jaarlijkse Winter Outlook van ENTSO-E, de koepel van Europese stroomnetbeheerders.